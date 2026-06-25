Hospitalizan a Lionel Richie tras cancelar abruptamente un concierto

Según los informes, Lionel Richie fue trasladado de urgencia al hospital tras interrumpir un concierto en Minnesota debido a un mareo en el escenario.

La leyenda de la música, de 77 años, estaba actuando el miércoles en St. Paul cuando se vio obligado a finalizar el concierto poco después del intermedio.

Según informa TMZ, la cantante fue trasladada al hospital tras abandonar el escenario. El medio indicó que el traslado fue una medida de precaución.

The Independent se puso en contacto con el representante de Richie para obtener declaraciones al respecto.

En clips compartidos por los fanáticos en las redes sociales, Richie estaba interpretando Dancing on the Ceiling cuando le hizo una señal a alguien en el escenario indicando que iba a terminar la actuación sentado.

Lionel Richie sufrió un mareo en el escenario, lo que lo llevó a acortar su concierto reciente ( Getty )

Después de la canción, Richie le dijo al público: “Ahora, lo que aprendí en mis años en el negocio: cuando te sientas mareado, siéntate. Y cuando te sientas extraño contigo mismo, siéntate”.

“Ahora quiero que sepan que es la primera vez en la historia de Dancing on the ceiling que lo hago sentado”, continuó, lo que provocó risas y aplausos del público. “¡Eso es una mala señal! ¡Eso es una mala señal, amigos!”

Su saxofonista, Dino Soldo, subió posteriormente al escenario para informar al público de que “desafortunadamente, Lionel no se encuentra bien”.

“No podrá continuar con el espectáculo”, dijo Soldo. “Gracias por su paciencia y comprensión. Fue maravilloso. ¡Buen viaje de regreso a casa! Muchísimas gracias”.

La actuación del miércoles por la noche en St. Paul fue el concierto inaugural de Richie en su gira Sing a Song All Night Long con Earth, Wind & Fire.

El cantante de All Night Long tiene previsto presentarse el viernes en Chicago. Hasta el momento, no se anunciaron cancelaciones.

El susto por la salud de Richie preocupó a sus fans, quienes compartieron mensajes de apoyo en TikTok.

“Recen por Lionel Richie”, escribió una persona sobre el video de su interpretación en Minnesota. “Tienes razón, Lionel Richie, descansa. No podemos permitir que te pase nada ahora”, comentó otra.

“Espero que esté bien”, añadió un tercero, mientras que un cuarto observó: “Era inteligente, sabía que algo andaba mal”.

“Cuidate, Lionel, eres una de las últimas LEYENDAS que quedan”, declaró otro.

Richie, ganador de cuatro premios Grammy, ya habló abiertamente sobre sus problemas de salud del pasado, incluida una grave lesión en las cuerdas vocales en la década de los noventa que requirió cuatro cirugías distintas a lo largo de cuatro años.

En declaraciones a la revista People en 2022, describió ese período aterrador como lo más cerca que uno podría haber estado de una crisis nerviosa.

“No quieres que nadie ande haciendo tonterías ahí abajo”, dijo Richie refiriéndose a los procedimientos. “Es tu identidad. Nunca pensé que esto terminaría”.

Finalmente, le diagnosticaron reflujo ácido inducido por la dieta y desde entonces se recuperó.

Richie saltó a la fama en los años setenta como compositor y vocalista principal del grupo de Motown Commodores. En 1982, lanzó su álbum debut en solitario, que incluía el exitoso sencillo Truly. Ese mismo año, dejó oficialmente la banda para dedicarse a su carrera en solitario.

Traducción de Olivia Gorsin