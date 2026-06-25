Conservador Abelardo de la Espriella recibe la credencial de presidente electo de Colombia

El conservador Abelardo de la Espriella recibió el jueves las credenciales que lo certifican como el presidente electo de Colombia para un mandato de cuatro años, luego de vencer al progresista Iván Cepeda en un reñido balotaje.

“Asumiré el gobierno de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la presidencia de la República, debilitar las instituciones y dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clases”, dijo De la Espriella al recibir las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral en un centro de eventos en Bogotá.

De la Espriella, un abogado y empresario sin experiencia en cargos públicos, tomará posesión el 7 de agosto con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, economista y exministro de Hacienda.

El CNE declaró el miércoles la elección luego de la finalización del escrutinio en el que De la Espriella ganó con 12.960.166 votos. Mientras que su contendor Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.708.312 votos, en la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

De la Espriella sucederá a Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en Colombia, prometiendo dar un giro contundente con una agenda centrada en la mano dura contra los grupos armados ilegales, con quienes no continuará los diálogos de paz adelantados por Petro, mientras que promete construir megacárceles al estilo de las de El Salvador.

“Los colombianos han votado por un nuevo estilo... y una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré”, declaró De la Espriella. “Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento”, agregó en referencia a que en campaña rechazó el apoyo explícito que le dieron los partidos políticos.

Apoyado desde la campaña por el presidente estadounidense Donald Trump, De la Espriella ha dicho que revitalizará las relaciones bilaterales con Estados Unidos —principal socio comercial de Colombia—, maltrechas por las tensiones entre Petro y Trump por desacuerdos en la política migratoria, la lucha antinarcóticos y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza.

Petro ha señalado a Trump de ejercer una “intervención directa” e indebida en las elecciones colombianas en favor de De la Espriella, colombo-estadounidense, cuestionando la legitimidad del resultado del balotaje.

Cepeda hizo reclamaciones en decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades en el conteo preliminar y solo reconoció su derrota la víspera cuando estaba por acabar el escrutinio, realizado por jueces y certificado por el CNE.

“Se verificó con el máximo rigor cada acta, reclamación por reclamación, y todos podemos afirmar con plena tranquilidad que la decisión que hoy se formaliza es la que los colombianos tomaron en libertad”, dijo en el acto protocolar Cristian Quiroz, presidente del CNE.

El progresista aseguró que harán una oposición “democrática, vigilante y constructiva” con la que defenderán lo construido en el gobierno de Petro en favor del “pueblo”, especialmente el salario mínimo que tuvo el ajuste más alto de los últimos años, así como la reforma al sistema laboral y de pensiones.

Cepeda ocupará una curul de la oposición en el Senado, mientras que su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué lo hará en la Cámara de Representantes.

De la Espriella anunció el jueves que trabaja una agenda con el canciller de Israel sobre cooperación en la lucha contra armados ilegales, intercambio de capacidades en seguridad y oportunidades comerciales, buscando retomar la relación luego de que Petro rompiera vínculos diplomáticos en el 2024 como protesta por el “genocidio” en la Franja de Gaza.