Navi Pillay lanza una pulla a Trump durante su discurso: “Quizás comparta el Nobel con él”

La ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lanzó una crítica a Donald Trump tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026 y bromeó con la posibilidad de compartir el galardón con el presidente estadounidense.

La jurista sudafricana fue reconocida por su papel “fundamental” para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean llevados ante la justicia, según explicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Frydnes destacó que el reconocimiento llega en un momento en que “el sistema de derecho internacional está sometido a una enorme presión y sus instituciones sufren ataques”.

Trump, por su parte, lleva años aspirando al premio y nunca ocultó su deseo de recibirlo. De hecho, anteriormente había presionado al comité para que le concediera el prestigioso galardón.

“He hecho cosas que nadie más ha hecho. No estoy presumiendo, solo les estoy contando los hechos”, declaró el presidente a los periodistas el miércoles. “Probablemente ningún presidente haya resuelto jamás una guerra. Yo resolví ocho”.

open image in gallery Navi Pillay bromeó con que compartiría el premio con Trump ( Reuters )

Pillay se encontraba en el tribunal de Núremberg, donde participaba en una conferencia académica y jurídica, cuando aprovechó la ocasión para bromear a costa de Trump, según muestra un video compartido por Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Al entrar en una sala donde los asistentes la recibieron con una ovación, comentó: “Si aplauden un poco más, quizá comparta el premio con Trump”.

La Casa Blanca ya había reaccionado con indignación el año pasado, cuando el galardón fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida por su defensa de la democracia frente al Gobierno autoritario de Venezuela. En aquella ocasión, la administración Trump acusó al comité de anteponer la política a la paz.

Más tarde, Machado entregó simbólicamente su premio a Trump como “reconocimiento a su singular compromiso con nuestra libertad”.

Este año, el Comité Noruego del Nobel pareció reconocer las presiones que rodeaban el anuncio y advirtió: “Observamos un giro hacia la política de poder a expensas de los marcos jurídicos y del respeto universal por la ley y la justicia. Cuando la fuerza se impone a la razón, se debilitan la estabilidad, la confianza y la convivencia pacífica”.

open image in gallery Trump lleva mucho tiempo aspirando a recibir el prestigioso galardón ( AFP/Getty )

“Al conceder el Premio Nobel de la Paz de este año, el Comité Noruego del Nobel desea recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto en el ámbito nacional como internacional, es la base del sistema que hemos construido para garantizar la paz y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. La paz requiere justicia”, señaló el comité.

Frydnes reforzó ese mensaje al destacar la importancia de las instituciones internacionales: “Este premio demuestra que el derecho internacional y sus instituciones son pilares fundamentales de un mundo más pacífico. Por supuesto, esperamos que el reconocimiento también fortalezca a las instituciones y a quienes trabajan en ellas, no solo a Navi Pillay, aunque especialmente a ella”.

A lo largo de su trayectoria, Pillay defendió a Nelson Mandela y a otras figuras que lucharon contra el apartheid. También ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde presidió procesos judiciales de gran trascendencia.

Además, encabezó la comisión independiente de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en la Franja de Gaza, una acusación que el Gobierno israelí rechaza.

Traducción de Leticia Zampedri