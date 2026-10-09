Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz

La exjefa de derechos humanos de Naciones Unidas Navanethem “Navi” Pillay, jueza de la Corte Internacional de Justicia, ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz.

El galardón suele considerarse el honor más prestigioso del planeta.

Este año se cumple el 125º aniversario del premio de la paz.

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Dazio informó desde Berlín y Lewis informó desde Stavanger, Noruega.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.