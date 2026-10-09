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Huracán Simón se intensifica a categoría 2 en su camino hacia las costas del Pacífico mexicano

Huracán Simón se intensifica a categoría 2 en su camino hacia las costas del Pacífico mexicano

TORMENTAS-PACÍFICO
TORMENTAS-PACÍFICO (AP)

El huracán Simón se intensificó el viernes por la mañana a categoría 2 en su camino hacia la costa mexicana del Pacífico con la previsión de seguir cobrando fuerza frente al estado de Colima y Jalisco y la posibilidad de afectar con fuerza el turístico enclave de Puerto Vallarta.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado hasta alcanzar casi los 155 km/h (100 mph) y se prevé que Simón se convierta en un huracán de gran intensidad la noche del viernes y que siga intensificándose el sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán se encontraba a unos 335 kms (210 millas) al sur de Manzanillo y 500 kms (310 millas) al sur-sureste de Cabo Corrientes, y se desplazaba hacia el noroeste ligeramente más despacio, a 6 km/h (3 mph).

Desde el jueves ya dejó fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Guerrero, donde se suspendieron las clases y las actividades no esenciales en distintos puntos de la costa y el centro.

Las inundaciones afectaron sobre todo al puerto de Acapulco, donde algunas calles quedaron convertidas en ríos, con vehículos arrastrados por la corriente y viviendas y locales inundados, pero sin que se hayan lamentado víctimas, dijo la gobernadora, Evelyn Salgado.

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