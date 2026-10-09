Príncipe Andrés, compensado con 400.000 dólares por renunciar a contrato de arrendamiento en Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor recibió 302.000 libras (400.000 dólares) en compensación por renunciar a su contrato de arrendamiento de Royal Lodge, dijo el viernes Crown Estate.

A principios de año, el rey Carlos III despojó a su hermano menor de sus títulos reales y lo desalojó del que había sido su hogar durante años, la mansión Royal Lodge, que cuenta con 30 habitaciones, cerca del Castillo de Windsor, debido a las repercusiones del escándalo por su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Crown Estate es la entidad que administra las tierras que, nominalmente, son propiedad del rey en beneficio de los contribuyentes.

El desalojo se produjo tras la creciente indignación pública y a raíz de la publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados a la investigación sobre Epstein.

El expríncipe abandonó la propiedad antes de lo previsto en febrero y se trasladó a una residencia en la finca privada de Sandringham, propiedad del monarca.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.