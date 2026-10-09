Mueren 3 saudíes en ataques al aeropuerto internacional de Riad y otras noticias de Oriente Medio

Las autoridades de aviación de Arabia Saudí informaron el viernes que los ataques realizados el día anterior contra el aeropuerto internacional de Riad y una aeronave que se encontraba en el lugar causaron la muerte de tres ciudadanos saudíes.

Una jefa de derechos humanos de la ONU que presidió una investigación que determinó que Israel había cometido genocidio en Gaza ganó el Premio Nobel de la Paz, y residentes de la capital de Yemen reportaron explosiones.

Estas son las noticias más recientes de Oriente Medio hasta el momento.

Ataque contra el aeropuerto de Riad dejó 3 muertos

El ataque efectuado el jueves contra un aeropuerto en la capital saudí y una aeronave que se encontraba en el sitio causó la muerte de tres ciudadanos saudíes e hirió a otras personas, informó la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí.

En el comunicado emitido el viernes por la autoridad no se identifica a los responsables del ataque, aunque los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen, han afirmado que atacaron el aeropuerto con un misil balístico.

Según la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí, los dos ataques tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad y un avión de Saudia Airlines.

Varias personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento, indicó la autoridad, y añadió que los ataques también causaron daños materiales. No precisó los tipos de armas utilizadas ni quiénes fueron los responsables.

La autoridad señaló que estaba coordinando con los organismos de seguridad para evaluar los daños y tomar medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros y los trabajadores.

Varios países condenaron los ataques, entre ellos, Pakistán y Kuwait.

Residentes en la capital de Yemen reportan explosiones

En Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes, residentes escucharon fuertes explosiones durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, mientras se reanudaban los intensos combates entre los hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

En el centro de la ciudad, testigos afirmaron haber escuchado explosiones, aunque su origen no estaba claro.

Los ataques fueron tan potentes que su vivienda se sacudió y sintieron como si toda la estructura se les viniera encima, contó a The Associated Press un residente de Saná, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, indicó en X que, en dos de los ataques nocturnos contra Saná, seis personas resultaron heridas, entre ellas un niño.

El portavoz militar del grupo rebelde, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo el jueves que varios ataques aéreos lanzados desde bases en Arabia Saudí tuvieron como objetivo múltiples zonas controladas por los rebeldes durante 24 horas, incluidas Saná y las provincias de Marib, Taiz, Hajjah, Saada, Lahj, Ibb y al-Baydaa.

No aportó pruebas de esa afirmación y la AP no pudo verificar de manera independiente las declaraciones de Saree.

— Por Fatma Khaled

Una exjefa de derechos humanos de la ONU gana el Premio Nobel de la Paz

La jurista nacida en Sudáfrica y exjefa de derechos humanos de la ONU Navi Pillay, quien actualmente es jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia, ganó el Premio Nobel de la Paz el viernes por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

Pillay presidió la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel, creada por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU. La comisión concluyó hace un año que Israel era responsable de genocidio en Gaza, con una intención específica de destruir a los palestinos en el enclave.

Su victoria seguramente será vista como un reproche de alto perfil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes han rechazado las conclusiones encabezadas por su comisión.

El Ministerio de Exteriores de Israel arremetió contra el premio y dijo en X: “Si hubiera un premio para las mentiras, el odio y las calumnias de sangre, Navi Pillay no sería solo una contendiente. Sería la favorita”.

Añadió que el Premio Nobel “no es un reconocimiento de la justicia. Es la grotesca conversión en arma de un premio para legitimar el odio y los prejuicios antiisraelíes”.

El presidente iraní pide una mayor cooperación

En un discurso pronunciado el viernes en una cumbre regional en Turkmenistán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió una cooperación regional más profunda y afirmó que los países deberían fortalecer su resiliencia frente a la guerra, las crisis y la presión externa, evitando al mismo tiempo la competencia destinada a excluirse unos a otros.

Los Estados de la región deberían construir redes para producir, transportar e intercambiar petróleo, gas, electricidad y energía renovable, en lugar de intentar eliminar a los competidores de los mercados energéticos, manifestó.

“Nuestra región, más que nunca, necesita resiliencia frente a la guerra, las crisis, la presión externa y las interrupciones de las rutas económicas y de comunicación”, declaró Pezeshkian. “El éxito en este camino, más que cualquier otra cosa, requiere vincular entre sí las capacidades de la región”.

La aerolínea nacional de Pakistán suspende vuelos a Arabia Saudí

Pakistan International Airlines suspendió los vuelos a Riad debido a la situación en curso en Oriente Medio, informó el viernes un portavoz de la aerolínea.

Abdullah Hafeez dijo a la AP que la empresa se disculpa por las molestias. Señaló que se proporcionará una actualización después de evaluar la situación sobre el terreno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.