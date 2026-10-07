Uno de los exmiembros de una fraternidad universitaria estadounidense, acusado en una demanda de violar en grupo a una compañera de la Universidad de Cornell hace dos años, declaró a los investigadores que él era la verdadera víctima y sugirió que presentaría su propia denuncia.

Una exalumna de Cornell, identificada como Jane Doe, afirmó en una impactante demanda presentada el mes pasado que había sido drogada y violada en grupo por siete miembros (conocidos como “los 7 de Cornell”) de la ahora extinta fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, en octubre de 2024.

Ninguno de los hombres ha sido acusado penalmente y todos han negado haber cometido delito alguno.

Uno de los hombres, Matthew Ingalls, quien según la demanda invitó a Doe a la casa de la fraternidad antes de la supuesta agresión, declaró posteriormente a los investigadores que estaba demasiado ebrio para dar su consentimiento esa noche y se describió a sí mismo como la víctima, según documentos obtenidos por ABC News.

En un correo electrónico dirigido a los encargados de investigación del Título IX de Cornell, que indagan sobre denuncias de discriminación por motivos de sexo o conducta sexual inapropiada en el campus, Ingalls habría acusado a la universidad de “incitación al delito”. En el mismo correo, sugirió que podría presentar su propia denuncia contra Doe.

open image in gallery Según se ha informado, Matthew Ingalls, antiguo miembro de la fraternidad Chi Phi en Cornell, acusó a la universidad de “incitación al delito” después de que esta investigara las denuncias de violación presentadas por Jane Doe ( Reuters )

“Después de todo, usted recibió información de que fui sodomizado por ella mientras estaba incapacitado en noviembre, ¿y nunca pensó en informarme sobre mis derechos como sobreviviente de esta agresión según estos procedimientos?”, escribió Ingalls en el correo electrónico, obtenido por ABC.

“El mero hecho de que haya tenido que sacar esto a la luz ahora, en febrero, confirma mis peores temores: que este proceso está plagado de discriminación de género”, escribió.

Otros registros escolares revisados por ABC News sugieren que los líderes de la fraternidad le habían pedido a un posible testigo de la presunta violación en grupo que guardara silencio porque “la reputación de todos los involucrados y de la fraternidad quedaría arruinada” si los detalles del incidente se difundieran por el campus.

Según los registros, el Departamento de Policía de Cornell recibió un aviso de que a alguien se le había solicitado que guardara silencio sobre el presunto incidente un día después de que una alerta en todo el campus notificara a los estudiantes sobre una supuesta violación en la fraternidad.

Posteriormente, los investigadores comenzaron a interrogar a los testigos sobre un posible encubrimiento por parte de los miembros de la fraternidad.

“Chi Phi organizó una reunión básicamente para que todos los hombres estuvieran al tanto de lo sucedido. Sé con certeza que hay mensajes en GroupMe sobre la situación”, declaró una estudiante a los investigadores en aquel momento.

open image in gallery Los documentos obtenidos por ABC News revelan que la fraternidad pidió a un posible testigo de la presunta violación en grupo que guardara silencio para proteger su reputación ( AP )

Esa estudiante declaró a los investigadores que los miembros de la fraternidad habían descrito el incidente como una “orgía consensuada”, pero les preocupaba que “fuera perjudicial para [su] imagen”.

El medio también analizó mensajes de texto aparentemente enviados por algunos de los miembros de la fraternidad después de que Cornell suspendiera a la institución.

“¿Cuándo fue la última vez que hablaste con [Jane Doe]?”, le escribió el presidente de la fraternidad a Ingalls.

“Ayer. ¿Cuál es el plan de acción?”, respondió el joven, y añadió: “¿Debería llamarla? No creo que ella lo hubiera denunciado”.

The Independent se ha puesto en contacto con Chi Phi para obtener declaraciones. Ingalls no ha sido acusado de ningún delito y aún no ha respondido públicamente a las acusaciones. Los abogados de los acusados niegan cualquier irregularidad.

En una entrevista concedida el martes a Anderson Cooper de CNN, el abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra, afirmó que “toda la fraternidad [había tenido] reuniones para intentar encubrir esto”.

“Lo realmente aterrador es que esto haya sucedido. Había 57 personas que tenían acceso a ese chat grupal; y ninguna de ellas, aparte de la persona que se lo envió a Doe, hizo nada”, dijo Giuffra.

“Nadie salió de esas reuniones diciendo: ‘Esto está mal, vamos a denunciarlo a la policía, vamos a culpar a estos tipos y a exigirles rendir cuentas’”, continuó.

open image in gallery Jane Doe alega en la demanda que fue drogada y violada en la residencia de la fraternidad Chi Phi en 2024 ( Reuters )

“Lo único que les interesaba era proteger a sus compañeros de fraternidad y que todo siguiera como siempre; eso era lo que les interesaba, no la justicia, ni esta mujer”, agregó.

En aquel momento, Doe denunció el incidente al Departamento de Policía de Cornell, lo que provocó la suspensión de la fraternidad Chi Phi y dio lugar a una investigación que duró varios meses. Dos de los hombres fueron expulsados y otros fueron suspendidos.

El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, se pronunció sobre el incidente durante el fin de semana, mientras el caso sigue acaparando titulares a nivel nacional.

En un mensaje de video de ocho minutos, el funcionario describió la semana pasada como una de las más difíciles en la historia de la universidad y reconoció las inquietantes preguntas sobre las investigaciones que siguieron a las acusaciones.

“Me duele el corazón al pensar en lo que ella vivió. Plantea cuestiones desgarradoras y preocupantes sobre la agresión sexual y la deshumanización, así como aspectos de la cultura de las fiestas, el alcohol y el consumo de drogas”, expresó.

Kotlikoff reafirmó su compromiso de apoyar una revisión independiente de la gestión del caso por parte de Cornell y dijo que el Consejo Directivo de la universidad anunciaría los detalles la próxima semana. También mostró su apoyo a la decisión de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de transferir la investigación penal al fiscal general del estado.

“Quiero reconocer algo que puede resultar difícil admitir para una institución”, dijo, y siguió: “No tenemos todas las respuestas, pero estamos comprometidos a investigar y encontrar las explicaciones que nuestra comunidad merece”.

Traducción de Sara Pignatiello