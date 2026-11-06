Cuatro acusados de Cornell se unen a iniciativa para apartar a Letitia James de la pesquisa penal

Cuatro hombres mencionados en la demanda de una antigua estudiante de la Universidad de Cornell se suman a un esfuerzo para impedir que la fiscal general de Nueva York dirija una investigación penal reabierta sobre las denuncias de violación en grupo de la mujer, según documentos judiciales presentados el jueves.

Los hombres aceptaron incorporarse a la petición judicial de uno de los codemandados que busca apartar del caso a Letitia James debido a publicaciones que hizo en redes sociales antes de involucrarse, en las que condenó la presunta agresión y manifestó su apoyo a la denunciante.

Esto se produce un día después de que James designara como asesora externa de la investigación a Jacqueline Kelly, exfiscal federal que supervisó un caso de delitos sexuales contra el magnate de la música Sean “Diddy” Combs. Ella y un equipo de abogados e investigadores serán responsables de la recopilación de pruebas, entrevistas a testigos y otras actuaciones. Informarán a James.

Un juez escuchó la semana pasada los argumentos de la solicitud de uno de los acusados para apartar a James, pero indicó que no se pronunciaría sin saber si los otros seis demandados respaldaban ese esfuerzo. Los abogados del primer hombre tenían de plazo hasta el jueves para intentar que se sumaran.

Cuatro de ellos aceptaron, incluyendo uno cuyos abogados ya habían presentado previamente documentos judiciales para pedir la recusación de James. Los otros dos no tenían abogado y no respondieron, de acuerdo con los documentos judiciales.

La oficina de James declinó hacer comentarios.

Una exestudiante de Cornell identificada en documentos judiciales como Jane Doe presentó una demanda en septiembre en la que alega que varios hombres la violaron en una fiesta de una fraternidad en 2024. La mujer sostiene que algunos de los hombres la presionaron para consumir ketamina y marihuana, y que tomó alcohol que la dejó demasiado ebria como para dar su consentimiento. No todos los hombres mencionados fueron acusados de violación.

James, demócrata, publicó acerca del caso en X y Facebook el 28 de septiembre, con un enlace a un artículo periodístico sobre la demanda. “La llevo en mi corazón y en mis oraciones. Para ella, y para todas las sobrevivientes: no están solas. Estamos con ustedes”, escribió James.

El 1 de octubre, la gobernadora, Kathy Hochul, designó a James como fiscal especial a cargo de la investigación penal señalando que había perdido la confianza en el fiscal de distrito, quien se negó a presentar cargos en 2024 pero había dicho que reiniciaría la investigación tras la demanda de la exestudiante.

En un primer momento, James dijo que no comentaría sobre sus publicaciones en redes sociales, pero se refirió a ellas en un debate el 8 de octubre, apuntando que “Esos comentarios demuestran empatía, y lo que necesitamos ahora más que nunca en nuestra clase política es más empatía”.

En el tribunal, los abogados del estado argumentaron que Hochul tiene un amplio margen para designar fiscales especiales y señalaron que eligió a James por su trayectoria en la gestión de casos delicados que han atraído atención a nivel nacional.

En un comunicado el miércoles, James afirmó que confía en que Kelly “dirigirá una investigación justa y exhaustiva”.

Andrew Miltenberg, abogado del hombre que encabeza el esfuerzo para apartarla, sostuvo en un escrito judicial que el nombramiento de Kelly “cambia el rostro de la investigación”, pero “no establece ningún cambio en la autoridad final”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.