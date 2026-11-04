Una exfiscal del caso de Sean “Diddy” Combs dirigirá la investigación por violación en Cornell

Una investigación penal reabierta sobre denuncias de violación tumultuaria en la Universidad de Cornell estará a cargo de una exfiscal federal de Manhattan que supervisó casos de delitos sexuales de alto perfil contra el magnate de la música Sean “Diddy” Combs y el ejecutivo de la moda Peter Nygård, anunció el miércoles la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Jacqueline Kelly, exalumna de Cornell y socia del bufete Boies Schiller Flexner, se desempeñará como asesora externa en la investigación de James, que se impulsó a partir de las denuncias de una exestudiante en una demanda presentada en septiembre, en la que afirmó que varios hombres la violaron en una fiesta de una fraternidad en octubre de 2024.

Kelly y un equipo de abogados e investigadores de su firma y de la oficina de la fiscal general serán responsables de reunir pruebas, entrevistar a testigos, revisar expedientes y reportes de investigación, y analizar los hechos y la legislación aplicable, señaló James.

Rendirán cuentas a James, designada el mes pasado por la gobernadora Kathy Hochul como fiscal especial para supervisar la pesquisa sobre Cornell. James, de tendencia demócrata, hizo el anuncio un día después de ganar la elección para un tercer mandato.

Por su parte, dos hombres señalados como demandados en la demanda de la exestudiante quieren que se aparte a la fiscal general de la investigación. Sostienen que James está sesgada por una publicación en redes sociales que hizo antes de su designación, en la que expresó apoyo a la denunciante. Un juez aún no ha emitido un fallo.

“Jacqueline Kelly es una fiscal experimentada que ha supervisado numerosos casos desde la investigación hasta el juicio”, afirmó James en un comunicado. “Con su pericia en derecho penal, su compromiso con el servicio público y su experiencia judicial, confío en que encabezará una investigación justa y exhaustiva”.

Kelly, graduada de la Facultad de Derecho de Columbia, trabajó en la fiscalía federal de Manhattan durante casi una década y dirigió la unidad de derechos civiles en la división penal de esa oficina. Supervisó investigaciones y procesos por delitos contra los derechos civiles, violaciones a los derechos de voto, delitos sexuales y crímenes de odio.

Dejó el cargo el año pasado para incorporarse a Boies Schiller Flexner y permanecerá en la firma mientras lleva a cabo la investigación sobre Cornell.

“Todos los neoyorquinos merecen una indagación justa y minuciosa sobre los hechos de este caso”, dijo Kelly. “Espero aportar mis años de experiencia como fiscal federal en la Fiscalía General mientras examinamos toda la evidencia disponible”.

Hochul designó a James como fiscal especial el 1 de octubre, tras señalar que había perdido la confianza en el fiscal local, el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, quien declinó presentar cargos en 2024.

Van Houten indicó que reiniciaría la investigación tras la demanda de la exestudiante, pero un abogado de la denunciante dijo que el fiscal de distrito se preparaba para llevar el asunto ante un jurado investigador en un plazo de dos semanas.

James ha dicho que su investigación tomará meses.

La exestudiante de Cornell, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, alegó en su demanda que algunos de los hombres la presionaron para consumir ketamina y marihuana y que bebió alcohol, lo que la dejó demasiado intoxicada como para consentir. Unas semanas después, afirmó, presentó reportes ante la policía del campus y la oficina del Título IX de la universidad.

El caso sacudió a la institución, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, al plantear interrogantes sobre cómo responden las universidades, los departamentos de policía y los fiscales locales ante agresiones sexuales en campus.

El mes pasado, Cornell contrató a la exfiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates para revisar cómo la escuela investiga las agresiones y el acoso sexual, cómo funciona el proceso disciplinario, la respuesta de la policía del campus y otros aspectos.

Como fiscal federal, Kelly supervisó los procesos contra el exneurólogo de Manhattan Ricardo Cruciani, quien se suicidó en la cárcel mientras esperaba juicio por cargos federales tras su condena en un tribunal estatal por abusar de pacientes, así como contra el maestro de música del Bronx Jesus Concepcion, condenado en 2024 a 30 años de prisión por abusar sexualmente de cinco estudiantes. También enfrentó a la mafia, al procesar a una docena de integrantes de la familia criminal Lucchese.

En Boies Schiller Flexner, se centra en investigaciones regulatorias y penales y representa a víctimas de agresión sexual y otros delitos. La firma, cofundada por el abogado David Boies, es conocida por representar a víctimas del fallecido Jeffrey Epstein, así como a clientes corporativos, entre ellos Amazon y la extinta empresa de tecnología sanitaria Theranos.

James, cuya oficina está orientada al litigio civil y la protección del consumidor, ha recurrido en el pasado a asesores externos para colaborar en investigaciones.

En 2021, designó a dos abogados externos, el exfiscal federal de Manhattan Joon Kim y la abogada laboral Anne Clark, para realizar una investigación no penal sobre denuncias de acoso sexual contra el entonces gobernador Andrew Cuomo, lo que derivó en su renuncia. Cuomo negó las conclusiones del informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.