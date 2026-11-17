Los demócratas del Senado eligen a su líder cada dos años a puerta cerrada y mediante voto secreto. Pero la contienda de este año ha irrumpido en la esfera pública, ya que el senador por Maryland Chris Van Hollen impulsa una candidatura insurgente contra el titular de Nueva York, Chuck Schumer.

La contienda del 1 de diciembre ha puesto nerviosos a los demócratas y ha forzado lo que podría convertirse en una pelea desagradable inmediatamente después de importantes victorias en las elecciones de mitad de mandato. También ha colocado a los demócratas moderados entrantes en una situación difícil, obligados a tomar partido en una carrera por el liderazgo incluso antes de jurar el cargo.

Schumer, quien reclutó a varios de esos demócratas moderados que ayudaron a ganar la mayoría, ha afirmado que tiene los votos para ser reelegido, y alrededor de 15 de los 55 demócratas electos han dicho públicamente que lo respaldarán. Cuatro senadores demócratas han dicho que apoyarán a Van Hollen. Todos los demás guardan silencio por ahora.

“Típico de los demócratas”, manifestó el senador por Colorado John Hickenlooper, quien lanzó una moneda imaginaria cuando los reporteros le preguntaron el lunes cómo votará. “Ganamos nueve escaños, y la persona que en realidad ayudó a armar todo eso y a hacer todo eso de repente tiene una revuelta”.

Van Hollen, respaldado por grupos progresistas, sostiene que es hora de un nuevo liderazgo tras el mandato de casi una década de Schumer. Aunque ambos coinciden en la mayoría de los temas, Van Hollen afirma que los demócratas necesitan presionar con más fuerza para poner fin a la guerra con Irán e incluso, potencialmente, cerrar el gobierno el próximo mes si es necesario para detener el flujo de fondos para la guerra.

“Para cumplir, necesitamos un nuevo liderazgo”, afirma Van Hollen. “Esto no se trata de una sola persona; se trata de responder a ese llamado”.

Van Hollen está llevando su argumento al público, mientras Schumer en su mayoría guarda silencio y mantiene en privado sus conversaciones con los senadores que decidirán su destino. Schumer compartió su agenda para el próximo Congreso en un almuerzo del caucus la semana pasada, en el que expuso un plan para intentar aprobar rápidamente legislación sobre atención médica y aranceles, y para iniciar múltiples investigaciones sobre la administración republicana del presidente Donald Trump.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos —55 escaños y contando es un resultado increíble— y tengo los votos para seguir sirviendo como líder demócrata”, señaló Schumer en un comunicado. “Espero poder liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir para el pueblo estadounidense”.

Una campaña pública por un cargo de insider

La contienda inusualmente pública —la primera elección disputada para líder demócrata del Senado en décadas— llega en un momento en que Schumer ha recibido duras críticas de la base del partido. Algunos votantes y grupos progresistas pidieron su salida en 2025 después de que votó con los republicanos para mantener el gobierno abierto y por no dar una oposición más firme a la guerra de Israel en Gaza.

Aun así, muchos en el caucus ven el cargo no como el de una figura nacional, sino como el de un operador interno capaz de navegar la política intrapartidaria y las arcanas reglas del Senado para aprobar legislación que les gusta y bloquear la que no.

“Quiero escuchar de cualquier candidato cuál es su visión para el pleno y para gestionar el caucus”, dijo el senador por Georgia Jon Ossoff, quien acaba de ser reelegido. Indicó que no se ha comprometido ni con Schumer ni con Van Hollen.

Los líderes del partido también dedican gran parte de su tiempo a recaudar fondos y reclutar candidatos, un interés particular para Schumer, quien ha estado directa o indirectamente al mando del brazo de campaña de los demócratas del Senado durante dos décadas.

La mayoría de los demócratas aún no revelan su voto

Al regresar a Washington el lunes por primera vez desde que Van Hollen entró en la contienda, la mayoría de los demócratas no respondió preguntas sobre a quién apoyarían. Eso incluyó a progresistas prominentes como la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren.

La senadora por Michigan Elissa Slotkin apareció la semana pasada en una conferencia de prensa con el senador por Vermont Bernie Sanders, un independiente que se alinea con los demócratas, mientras él declaraba que no apoyaría a Schumer. Dos días después, Sanders respaldó de inmediato a Van Hollen cuando este entró en la contienda, pero Slotkin no lo ha hecho.

“No voy a decir nada”, les dijo a los reporteros el lunes.

Otros, como el senador por Virginia Tim Kaine, defendieron a Schumer aunque aclaraban que aún están abiertos a Van Hollen o a alguien más.

“Chuck logró una victoria increíble”, expresó Kaine. “Chuck conoce a Trump, y eso será realmente, realmente importante de aquí en adelante”.

Aun así, dijo Kaine, “los votantes están exigiendo cambios, así que tenemos que resolverlo como caucus, y vamos a poder hacerlo. No le tememos al debate”.

Los recién llegados, en el punto de mira

Los ocho senadores demócratas novatos entrantes —nueve si Mary Peltola gana la contienda por el Senado en Alaska, que aún no ha sido declarada— están listos para alterar el caucus el próximo año. Pero solo dos han dicho cómo votarán para el liderazgo.

Abdul El-Sayed, de Michigan, y Peggy Flanagan, de Minnesota, ambos respaldados por grupos progresistas en sus campañas, dicen que apoyan a Van Hollen. Schumer respaldó a ambos de sus oponentes en sus primarias, aunque finalmente destinó 67 millones de dólares a la competitiva contienda de El-Sayed.

El-Sayed indicó el martes que le agrada Schumer y que trabajará con a él si gana. Pero sostuvo que cree que Van Hollen es la mejor persona para enfrentar los desafíos del costo de la vida y prioridades liberales como Medicare para Todos.

“Sí espero poder tener una voz en un caucus grande, en el que todos tienen su voz, pero esto no se trata de oponerse a algo”, señaló El-Sayed en The Atlantic Summit en Washington.

Para algunos de los otros novatos, muchos de ellos moderados de estados con inclinación republicana, la decisión podría ser más difícil. Varios dijeron durante sus campañas que no votarían por Schumer. Pero no está claro si alguno de ellos respaldaría al más liberal Van Hollen.

En Carolina del Sur el martes, la senadora electa Annie Andrews, quien es médica, apuntó que está conversando con ambos candidatos y que ha estado “compartiendo mis planes para arreglar nuestro sistema de atención médica”.

El senador entrante por Iowa Josh Turek dijo a los reporteros que se ha reunido tanto con Schumer como con Van Hollen. Comentó que quiere más detalles sobre cómo ayudarán a las familias rurales, reformarán el financiamiento de campañas y prohibirán que los legisladores negocien con acciones y ver “quién va a presentar la agenda anticorrupción más sólida”.

La senadora por Hawai Mazie Hirono, quien respalda a Schumer, sostuvo que el caucus necesita escuchar más a los nuevos senadores que “han pasado por el fuego para llegar hasta aquí”.

“Creo que tenemos que asegurarnos de que todas estas voces sean escuchadas”, afirmó. “Tienen mucho talento para aportar”.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Joey Cappelletti y Kevin Freking en Washington, Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur y Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.