Una red interna que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) utiliza para comunicar información clasificada quedó fuera de servicio el martes por un “mantenimiento rutinario”, informó un funcionario de defensa.

El oficial indicó que el problema afectó a NSANet, una red interna clasificada utilizada por empleados de la NSA. Otro funcionario federal señaló que la agencia “experimentó una degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado”.

“Aunque algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión siguen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa”, según el oficial.

Otra persona al tanto del asunto comentó que el problema ocurrió durante la aplicación rutinaria de parches. Las tres personas informaron bajo condición de anonimato.

El episodio de la NSA es el más reciente de una serie de interrupciones relacionadas con incidentes tecnológicos en funciones críticas del gobierno y del sector privado durante la última semana, incluida una el viernes que provocó una suspensión en tierra del tráfico aéreo en Estados Unidos debido a una sobrecarga del sistema; un problema técnico en JPMorgan Chase el lunes que causó efectos en cadena en todo el sistema financiero y una caída de sistemas internos en United Airlines que retrasó vuelos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.