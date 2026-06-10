Bill Gates admite que Epstein tenía “información delicada” de sus romances extramaritales para chantajearlo

Bill Gates declaró ante miembros del Congreso que Jeffrey Epstein utilizó su relación con él para intentar "rehabilitar su reputación" y admitió que "nunca debió haber conocido" al fallecido delincuente sexual.

Durante una entrevista a puerta cerrada celebrada el miércoles ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el cofundador de Microsoft afirmó que Epstein trató de aprovechar información delicada sobre su vida privada, incluidas sus relaciones extramatrimoniales, para presionarlo a colaborar con él.

Según una copia de su declaración obtenida por The Independent, Gates sostuvo que Epstein "intentó construir una imagen de legitimidad a su alrededor, utilizando sus conexiones con personas respetadas y poderosas para desviar la atención y tratar de rehabilitar su reputación".

El magnate también dijo a los periodistas que espera que su testimonio sea "útil" para la investigación en curso sobre Epstein y sus presuntos vínculos con una red de personas influyentes acusadas de abusos.

"Estoy encantado de estar aquí voluntariamente para testificar y ayudar con el trabajo del comité", añadió.

open image in gallery Bill Gates expresó su arrepentimiento por haberse reunido con Jeffrey Epstein, quien, según dijo, utilizó su relación con el cofundador de Microsoft para "rehabilitar" su imagen e intentó explotar aspectos de su vida personal para presionarlo a trabajar con él, según declaró Gates ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ( Reuters )

"Espero que mi testimonio sea útil para la importante labor del comité en la búsqueda de justicia para las víctimas", declaró Gates.

El cofundador de Microsoft es una de las figuras de mayor perfil que han comparecido ante el comité. Su citación se produjo después de que la publicación de millones de documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein reavivara las preguntas sobre la naturaleza de su vínculo con el fallecido delincuente sexual.

Entre los archivos divulgados por el Departamento de Justicia figuraban anotaciones de calendario, intercambios de correspondencia entre Gates y Epstein, así como fotografías de ambos juntos.

Gates ha negado de forma reiterada haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por Epstein y nunca ha sido acusado de ningún crimen relacionado con los abusos del financiero.

"Debido a los informes públicos, los documentos publicados por el Departamento de Justicia y los materiales obtenidos por el comité, creemos que usted posee información que contribuirá a esta investigación", escribió en marzo James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Un portavoz de Gates declaró a The Independent que el empresario "agradece la oportunidad de comparecer ante el comité".

"Aunque nunca presenció ni participó en ninguna de las conductas ilegales de Epstein, está dispuesto a responder todas las preguntas del comité para contribuir a su importante labor", señaló el portavoz en un comunicado.

En sus declaraciones iniciales, Gates insistió en que "nunca presenció ni tuvo indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas".

"Nunca fui a su isla, a su rancho ni a su casa en Florida. Jamás he hecho daño a nadie. Aunque es posible que él intentara establecer una relación personal, nunca me interesó y nunca correspondí a esos intentos", añadió.

open image in gallery James Comer, presidente republicano del comité, citó a Bill Gates a declarar tras considerar que los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein contenían información útil para la investigación que desde hace años lleva a cabo sobre el fallecido delincuente sexual ( AFP/Getty )

Gates explicó que conoció a Jeffrey Epstein por primera vez en 2011 a través de personas de confianza vinculadas a su trabajo profesional y filantrópico, tres años después de que el financiero se declarara culpable en Florida de solicitar servicios sexuales de una menor.

"Recuerdo que sabía que Epstein había tenido problemas legales previos, pero no comprendía plenamente la magnitud de los crímenes que cometió", afirmó Gates. "Acepté esa presentación sin ejercer el nivel de diligencia que debí haber tenido".

Según su testimonio, sus contactos con Epstein se limitaron a un pequeño número de reuniones entre 2011 y 2012, seguidas de conversaciones más extensas sobre posibles iniciativas filantrópicas entre 2013 y 2014.

Gates aseguró que pronto llegó a la conclusión de que los intentos de Epstein por involucrarse en la captación de donantes para su fundación eran un "callejón sin salida".

"Le dije que no avanzaríamos más allá de ese punto y dejé de comunicarme y de reunirme con él", declaró ante el comité.

También afirmó que nunca se recaudaron fondos ni se estableció ningún mecanismo para canalizar donaciones benéficas y que toda relación con Epstein terminó en 2014.

Gates añadió que, por esas mismas fechas, un antiguo empleado suyo recurrió a Epstein para abordar los términos de su salida de la organización, una intervención que, según dijo, él "no pidió" ni "deseaba o necesitaba".

Asimismo, sostuvo que Epstein había obtenido "información confidencial" sobre aspectos de su vida privada, "incluido el hecho de que fui infiel en mi matrimonio".

"Estos asuntos no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia", afirmó. "Como ahora puede comprobar el público a partir de los documentos divulgados, Epstein intentó utilizar información sobre mis infidelidades, junto con muchas mentiras que añadió, para presionarme a retomar el contacto con él. No lo consiguió, pero esto demuestra algunas de las formas en que trató de aprovechar sus interacciones conmigo para promover sus propios intereses".

open image in gallery Bill y Hillary Clinton, Howard Lutnick y excolaboradores de Epstein figuran entre las 15 personas entrevistadas por el comité ( AFP/Getty )

Gates reconoció que "nunca debió haberse reunido con Epstein".

"Con lo que sé ahora, entiendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometía, eso nunca habría justificado asociarme con él", añadió.

"Estaba tan concentrado en la posibilidad de recaudar fondos para la salud global que permití que ese objetivo se impusiera a mi buen juicio", afirmó. "Fue una lección que me hizo comprender la importancia de estar más atento a la forma en que la reputación y el acceso pueden ser manipulados por personas que actúan de mala fe".

Epstein falleció en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio.

Entre los llamados archivos Epstein del Departamento de Justicia figuran dos borradores de correos electrónicos que, aparentemente, fueron redactados por el propio financiero en 2013. En ellos, aseguraba haber facilitado encuentros sexuales a Gates y haberle conseguido medicamentos para ocultar a su entonces esposa una infección de transmisión sexual.

Los documentos también recogen afirmaciones de Epstein según las cuales obtuvo medicamentos para Gates "para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas" y de mantener "encuentros ilícitos con mujeres casadas".

Otro de los borradores sostiene que Gates le pidió eliminar mensajes que hacían referencia a una enfermedad de transmisión sexual, así como detalles explícitos sobre sus genitales.

Gates ha rechazado categóricamente estas acusaciones.

open image in gallery Los republicanos del comité descartaron citar a Donald Trump. En la imagen, una valla de The Lincoln Project muestra al presidente junto a Epstein ( AFP/Getty )

La semana pasada, el comité remitió a dos hombres al Departamento de Justicia para que evalúe posibles cargos penales tras las acusaciones de agresión sexual formuladas por una superviviente. Se trata de la primera medida de este tipo derivada de la serie de entrevistas y audiencias celebradas por el Congreso.

El martes, la exasistente de Epstein, Lesley Groff, compareció ante el comité y aseguró durante su testimonio que organizó llamadas telefónicas entre su antiguo jefe y Donald Trump, entre otras afirmaciones.

Los demócratas del comité insisten en que Donald Trump también debería declarar. No es una petición menor: el nombre del presidente aparece miles de veces en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein. Ambos mantuvieron contacto durante los años noventa y principios de los 2000, y Epstein incluso llegó a describirse como "el mejor amigo" del entonces magnate inmobiliario.

Sin embargo, Trump nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso, y su presencia en los archivos no prueba, por sí sola, conducta ilícita alguna. El presidente sostiene que cortó toda relación con Epstein mucho antes de que este quedara bajo investigación y rechaza haber incurrido en irregularidad alguna.

Traducción de Leticia Zampedri