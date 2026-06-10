Hallan culpable a joven que mató a otro en torneo escolar de atletismo en Texas

Un adolescente de Texas que mató a puñaladas a un joven de 17 años durante un torneo escolar de atletismo fue declarado culpable de asesinato y condenado a 35 años de prisión el martes, en un caso que atrajo amplia atención más allá del próspero suburbio de Dallas donde ambos eran estudiantes.

Un jurado rechazó las afirmaciones de Karmelo Anthony de que actuó en defensa propia durante el enfrentamiento con Austin Metcalf en las gradas del estadio el año pasado. La mayoría de los testigos eran estudiantes que describieron un intercambio acalorado por la negativa de Anthony, en un lluvioso día de primavera, a salir de una carpa que pertenecía al equipo de Metcalf.

Anthony, quien ahora tiene 19 años, no testificó en el juicio y solo su madre subió al estrado durante la fase de sentencia, diciéndoles a los jurados que su hijo estaba arrepentido.

La notoriedad del caso se extendió, en parte, por una avalancha de publicaciones en redes sociales que amplificaron el homicidio en términos raciales. Anthony es negro; Metcalf era blanco. Sin embargo, abogados de ambas partes les insistieron a los jurados que la tragedia no tenía nada que ver con la raza.

Jeff Metcalf, el padre de Austin, también había denunciado a quienes buscaban avivar divisiones raciales a raíz del crimen. Un año después, volvió a decir en el tribunal que nunca se trató de raza, mientras su voz se cargaba de ira por la muerte de su hijo.

“Les fallaste a tus padres, te fallaste a ti mismo y le fallaste a la sociedad”, dijo Metcalf, mirando a Anthony después de que el adolescente fue sentenciado.

Los jurados, que deliberaron durante menos de tres horas, tenían la opción de un cargo menor, homicidio involuntario, pero no lo eligieron.

El fiscal Bill Wirskye había pedido una larga pena de prisión.

“La misericordia con el culpable”, afirmó, “es crueldad con el inocente”.

Poco antes durante los alegatos finales del juicio, el jurado escuchó relatos contrapuestos de Wirskye y del abogado defensor Mike Howard sobre lo ocurrido en abril de 2025.

Varias escuelas competían cuando Anthony se sentó bajo la carpa de la escuela secundaria Memorial, instalada en las gradas. Austin Metcalf y otros le habían dicho repetidamente a Anthony que se fuera, según testigos, lo que derivó en un enfrentamiento cada vez más tenso.

Howard les dijo a los jurados que Metcalf no tenía “ningún derecho legal de ponerle las manos encima a Karmelo”.

“La ley de Texas no exige que esperes hasta que te golpeen”, sostuvo Howard. “En ese instante de caos, deben ponerse en su lugar”.

Durante el juicio, que duró casi una semana, los fiscales expusieron que Anthony provocó a Metcalf, y los testigos declararon que Anthony fue el agresor.

“Esto no fue defensa propia, señores. Fue asesinato, así de simple”, expresó Wirskye.

En un momento, Anthony metió la mano dentro de una bolsa y respondió: “Tócame y verás lo que pasa”, según un informe policial.

Metcalf empujó a Anthony, según los testigos, quienes dijeron que Anthony entonces sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho.

“Uno no puede responder a un empujón con una puñalada, especialmente si uno es el que provocó el empujón”, señaló Wirskye.

Los adolescentes, ambos de Frisco, no se conocían.

“Está muy arrepentido por lo que hizo. Por favor, tengan misericordia de mi hijo”, suplicó la madre de Anthony, Kala Hayes, a los jurados poco después del veredicto.

El juicio atrajo filas de espectadores que esperaban encontrar asientos en la galería y se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad en el tribunal del condado Collin. Mientras policías vigilaban el martes, decenas de personas permanecieron afuera del tribunal con un calor de 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) a la espera del veredicto. Se escucharon lamentos de dolor de una mujer — “¡Esto no es real!”— cuando se conoció el resultado.

Frisco es una de las ciudades de más rápido crecimiento de Texas y está salpicada de decenas de modernos campus escolares e impecables instalaciones deportivas. Los padres de Anthony y Metcalf han dicho que eran buenos estudiantes que planeaban ir a la universidad.

Varios estudiantes testificaron que Metcalf, después de ordenarle a Anthony que se fuera de la carpa de su equipo, se burló antes de que Anthony metiera la mano en una bolsa y sacara un cuchillo.

Un adolescente recordó que Metcalf le dijo a Anthony: “No tienes nada en esa mochila. Esto es Frisco”.

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El corresponsal Ed White en Detroit contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.