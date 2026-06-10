Israel refuerza su control sobre Jerusalén Oriental con desalojos y demoliciones

Fakhri Abu Diab luchó durante décadas para salvar su hogar. Pero cuando las autoridades israelíes llegaron con excavadoras hace dos años, no pudo hacer nada para detenerlas.

Él y su esposa viven ahora entre fragmentos de memoria: una bicicleta donde estaba su dormitorio; el jardín donde plantaba tomates cuando era niño; un retrato de su difunta madre pintado en una pared, basado en una fotografía que se perdió en la demolición. Su casa móvil, instalada entre los escombros, también tiene orden de retirada.

“Están tratando de borrar mis recuerdos, mi infancia, mi historia”, afirmó Abu Diab mientras se secaba las lágrimas.

Durante décadas, Israel ha trabajado para ampliar la presencia judía en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, el corazón del conflicto israelí-palestino y sede de importantes lugares judíos, cristianos y musulmanes. Los colonos han aprovechado políticas discriminatorias y argumentos arqueológicos para desalojar a palestinos lejos de las zonas de guerra de la región.

Activistas sostienen que esos esfuerzos se han acelerado al máximo en los últimos años, ya que Israel ya no está limitado por la presión de Estados Unidos y la atención se ha desplazado hacia Gaza, Líbano e Irán.

Más de 260 viviendas y otras estructuras fueron demolidas en 2025, un aumento del 70% respecto de tres años antes, y algunos vecindarios registraron los mayores desalojos en décadas, según Ir Amim, un grupo israelí contrario a los asentamientos que sigue de cerca estas políticas. En lo que va de este año se han producido al menos 116 demoliciones, indicó.

Se trata de “una intensidad y un alcance que nunca hemos visto”, señaló Aviv Tatarsky, investigador de Ir Amim. “Israel puede decidir: sí, este vecindario, queremos borrarlo… Nadie va a detenernos”.

El gobierno israelí apoya el crecimiento de los asentamientos

Israel capturó Jerusalén Este, junto con Cisjordania y Gaza, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos reclaman los tres territorios para su futuro estado, y la ONU y gran parte de la comunidad internacional consideran que están ocupados ilegalmente.

Israel considera a toda Jerusalén su capital unificada y afirma que los residentes reciben un trato igualitario ante la ley.

Los palestinos en la anexionada Jerusalén Oriental pueden optar a la ciudadanía israelí, pero, a diferencia de los judíos, deben solicitarla: un proceso largo e incierto. La mayoría decide no hacerlo porque supondría reconocer las reivindicaciones de Israel sobre la ciudad. Eso les deja pocas vías para impugnar la política de vivienda, fijada en gran medida por el parlamento israelí.

Activistas de derechos humanos señalan que, además de apoyar el desarrollo de grandes asentamientos judíos —que muchos israelíes ven como barrios comunes—, las autoridades han limitado severamente el crecimiento de los barrios palestinos, lo que hace prácticamente imposible obtener permisos de construcción.

El año pasado se aprobaron casi 9.000 permisos para residentes judíos de Jerusalén y menos de 700 para palestinos, según Bimkom, un grupo israelí de derechos. Los palestinos representan alrededor del 40% de la población de Jerusalén y se concentran en el este.

Funcionarios israelíes dicen que la discrepancia existe porque los palestinos rara vez solicitan permisos. Muchos palestinos aseguran que es inútil.

Cuando los palestinos construyen sin permisos, se enfrentan a la amenaza de demolición. Los grupos de colonos, por su parte, aprovechan una serie de leyes para comprar o tomar el control de propiedades palestinas.

Administraciones anteriores de Estados Unidos presionaron a Israel para que ralentizara o suspendiera proyectos de asentamientos, al considerarlos un obstáculo para resolver el conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió con esa tradición en su primer mandato al reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en un comunicado que corresponde a las autoridades israelíes fijar la política en Jerusalén, y que espera que respeten el debido proceso y el Estado de derecho.

Un vecindario cerca de importantes lugares religiosos

El vecindario de Abu Diab, Al-Bustan, se extiende por un valle justo fuera del casco antiguo, con la cúpula de la mezquita de Al-Aqsa visible por encima de las imponentes murallas. Llamado así por los huertos que antes crecían allí, el vecindario es ahora un abarrotado conjunto de bloques bajos de concreto y zonas de demolición.

Forma parte del distrito más amplio de Silwan, hogar de unos 20.000 palestinos y codiciado por los colonos porque está cerca de importantes lugares religiosos y arqueológicos. La mezquita es el tercer lugar más sagrado del islam, y la colina donde se encuentra es el sitio más sagrado para los judíos, que la llaman el Monte del Templo porque allí se alzaron en la antigüedad los dos templos judíos.

La municipalidad de Jerusalén dijo que las viviendas en Al-Bustan están siendo demolidas porque se construyeron sin permisos en zonas no habilitadas para vivienda. Allí se establecerán un parque y un estacionamiento público en beneficio de todos los residentes, señaló en un comunicado.

El gobierno local indicó que presentó planes de vivienda alternativa en el vecindario, pero que los residentes no mostraron “intenciones serias” de llegar a un acuerdo.

Abu Diab ha combatido las órdenes de demolición en los tribunales desde 2004. Parte de su casa fue construida antes de 1967, pero su familia en crecimiento la amplió sin permisos porque era imposible obtenerlos, explicó.

La policía les dio a él y a su esposa apenas unos minutos para empacar antes de demoler su casa en febrero de 2024. Desde entonces han vivido en la casa móvil, con las maletas hechas.

Ellos están entre unos 1.500 palestinos en Al-Bustan cuyas viviendas podrían ser demolidas en cualquier momento.

Los colonos se instalan mientras los palestinos son desalojados

A poca distancia, en el congestionado vecindario de Batan al-Hawah, los colonos se están instalando a medida que los palestinos son desalojados.

Zuhair al-Rajabi y decenas de miembros de su familia extensa recibieron la orden de abandonar el lugar en enero, cuando el Tribunal Supremo de Israel falló en su contra tras más de una década de acciones legales.

Mientras hojeaba papeles en su sala de estar, sacó un documento de 1966 que, según dijo, indica que la propiedad es suya. Dice que tiene que irse antes de julio, pero no tiene adónde ir, ya que los alquileres son altos en Jerusalén. “El problema, en resumen, es que no nos quieren aquí”, expresó.

Marzo registró la mayor tasa de desalojos impulsados por el estado en el vecindario en décadas, con 15 familias obligadas a irse y cientos de personas más en riesgo, según B'Tselem, un grupo israelí de derechos.

Las leyes israelíes permiten a los colonos reclamar propiedades que pertenecieron a otros judíos antes de la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. A los palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que hoy es Israel durante ese conflicto se les prohíbe regresar. Las autoridades también han transferido tierras en manos del estado a grupos de colonos.

Los desalojos en Batan al-Hawah muestran “la cooperación entre organizaciones de colonos e instituciones estatales, basada en leyes discriminatorias, hacia un objetivo compartido: la judaización de Jerusalén Este y el reemplazo de los residentes palestinos por colonos israelíes”, afirmó Yair Dvir, portavoz de B’Tselem.

El poder judicial israelí, en un comunicado, señaló que los tribunales fallan sobre el fondo de cada caso según las circunstancias, la ley aplicable y los precedentes establecidos, y negó colusión con organizaciones privadas.

Daniel Luria, director ejecutivo de Ateret Cohanim, una de las principales organizaciones de colonos en Jerusalén Este, dijo que trabajaba para corregir una “monumental injusticia histórica” ayudando a los judíos a regresar a lo que había sido un vecindario judío yemenita y sefardí hasta comienzos del siglo XX, cuando, según él, fueron expulsados por árabes y luego nuevamente por los británicos.

Desde 2004, alrededor de 50 familias judías se han mudado al vecindario y más están ansiosas por sumarse, indicó. “Nunca va a haber un Estado palestino”, añadió.

Una bandera israelí ondea sobre la casa de la que Khalil Basbous fue desalojado en enero. El hombre, de 68 años, se mudó a la casa de un familiar a la vuelta de la esquina, pero pasa frente a su antigua vivienda todos los días.

“Es mía”, dijo, mientras se secaba las lágrimas del rostro y tocaba suavemente un olivo que había plantado junto a la puerta. “No tengo ninguna duda de que volveré”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.