ONU reporta al menos 1 muerto en represión de protestas por arresto de mujeres en Afganistán

Una violenta represión contra una protesta realizada en el oeste de Afganistán por los arrestos de mujeres por presuntamente violar las normas del código de vestimenta dejó al menos un muerto, informó el miércoles la misión de las Naciones Unidas en Afganistán.

Testigos afirmaron que vieron a la policía talibán abrir fuego durante una manifestación efectuada el martes, en la que unas 100 a 150 personas protestaban contra los arrestos de varias mujeres durante el fin de semana en la ciudad occidental de Herat.

La misión de la ONU indicó el miércoles que había “confirmado que al menos una persona, un niño, murió por disparos, mientras que otras sufrieron heridas, incluso por haber sido golpeadas con palos”. Añadió que también estaba verificando reportes de una segunda muerte.

Las protestas son poco frecuentes en Afganistán, gobernado por los talibanes desde 2021 tras la caótica retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno ha impuesto normas regidas por una interpretación estricta de la ley islámica, o sharía. No se tolera la disidencia, y las protestas contra las decisiones del gobierno son ilegales.

Las regulaciones incluyen restricciones draconianas para mujeres y niñas, entre ellas, prohibiciones de educación más allá de la primaria y limitaciones sobre lo que las mujeres pueden vestir.

Las normas estipulan que las mujeres solo pueden salir en público cuando llevan el hiyab completo —que incluye un pañuelo en la cabeza y una túnica larga que cubre todo el cuerpo—, además de un velo facial que deja visibles únicamente los ojos. Las regulaciones son vigiladas por el temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Al menos 30 mujeres arrestadas por presuntas violaciones del código de vestimenta, dice la ONU

La misión de la ONU, conocida por sus siglas UNAMA, señaló que al menos 30 mujeres fueron arrestadas en Herat el sábado y el domingo. “Según se informa, decenas de mujeres más recibieron advertencias verbales. Si bien las mujeres fueron liberadas el 8 de junio, el impacto de estos arrestos y detenciones arbitrarios sobre ellas y sus familias es profundo”, indicó en un comunicado.

La UNAMA instó a las autoridades a revocar las políticas que restringen los derechos de mujeres y niñas en Afganistán, y subrayó que las fuerzas del orden “deben cumplir con las normas jurídicas internacionales”.

“Las personas tienen derecho a expresar su disenso de manera pacífica sin temor a la violencia, la intimidación o las represalias”, afirmó.

La policía de Herat dice que debe respetarse la ley islámica

El portavoz del comando policial de Herat, Sayed Masoud Hosseini, manifestó en un comunicado el miércoles que la policía “adopta un enfoque serio, conforme a la sharía y basado en principios ante cualquier acción que altere la seguridad pública”.

Sostuvo que “un número de alborotadores” se reunió el martes “bajo el pretexto de protestar por asuntos relacionados con la observancia del hiyab y la oposición al hiyab islámico, y actuó para perturbar el orden público”. Indicó que la presencia de las fuerzas de seguridad “puso la situación bajo control en el menor tiempo posible”.

“El Comando de Seguridad Provincial de Herat enfatiza una vez más que las libertades individuales y sociales deben aplicarse dentro del marco de la ley de la sharía y los valores sociales, y que cualquier conducta o acción que altere la seguridad pública, genere tensión y perturbe el orden público es inaceptable”.

El lunes, el ministerio de virtud y vicio de Afganistán desestimó los reportes sobre arrestos y detenciones de mujeres.

“Los asuntos que se difunden sobre mujeres arrestadas en Herat no son más que rumores”, señaló en un comunicado, y agregó que usar el “hiyab es un mandato divino, una ley que estamos obligados a aplicar”.

Georgette Gagnon, representante especial adjunta del secretario general de la ONU y funcionaria a cargo de UNAMA, dijo que la detención de mujeres en Afganistán “conlleva un enorme estigma, lo que puede poner a las mujeres en riesgo de sufrir más violencia y aislamiento en sus familias y comunidades aun después de ser liberadas”.

Añadió que las autoridades estaban “obligadas en virtud del derecho internacional a respetar los derechos de todos los afganos a la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libertad y la seguridad personales, y a no ser detenidos de manera arbitraria”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.