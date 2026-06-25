Ha habido más arrestos por el caso del estanque reflectante que por los archivos de Epstein

Según un legislador, hasta ahora se ha detenido a más personas por el caso del estanque reflectante que por los archivos de Jeffrey Epstein.

En los últimos días, seis personas fueron arrestadas por su presunta participación en actos de vandalismo en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington D. C., después de que el agua se cubriera de algas y la pintura de la estructura comenzara a desprenderse. El presidente Donald Trump adoptó una postura muy dura al calificar a los presuntos responsables como "enfermos y desquiciados" y afirmar que podrían enfrentar "años de prisión".

En contraste, meses después de que el Departamento de Justicia publicara millones de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, muchos de ellos con referencias a figuras prominentes, no se han realizado nuevos arrestos en Estados Unidos. Sobre ese caso, Trump ha mantenido un tono mucho más distante. "Creo que ya es hora de que el país se concentre en otra cosa", declaró a periodistas en febrero.

El representante demócrata por Virginia, Suhas Subramanyam, señaló esa diferencia durante una entrevista con The Hill el miércoles.

El legislador acusó a la administración Trump de actuar con firmeza contra visitantes del estanque reflectante, mientras no exigía responsabilidades a los posibles implicados en el caso Epstein.

"Así es como opera esta gestión últimamente", afirmó.

open image in gallery El número de personas detenidas por ingresar al estanque reflectante supera al de los arrestados por el caso de los archivos de Jeffrey Epstein, una diferencia que un legislador demócrata señaló recientemente ( AFP via Getty Images )

Consultada por The Independent, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, criticó a los demócratas por sus comentarios sobre el caso del estanque reflectante, pero no hizo referencia a Epstein.

"Es vergonzoso que legisladores demócratas defiendan los actos de vandalismo ocurridos en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln", declaró Rogers. "Los esfuerzos del presidente por embellecer la capital del país cuentan con el respaldo de estadounidenses de todo el país y deberían ser reconocidos tanto por republicanos como por demócratas. El presidente Trump impulsó generosamente la restauración del estanque reflectante, que ahora luce espléndido pese al intento de los vándalos de dañarlo".

Detenciones en el estanque reflectante: seis

Las detenciones se produjeron después de que la administración Trump concluyera a principios de este mes una remodelación multimillonaria del estanque reflectante, ubicado frente al Monumento a Lincoln.

Tras adjudicar varios contratos sin licitación, los trabajadores vaciaron el estanque y aplicaron un sellador de color azul.

Pocos días después de que la cuenca volviera a llenarse, los visitantes notaron que el agua había adquirido un tono verdoso y que había algas flotando en la superficie. Poco después, la pintura azul comenzó a desprenderse del fondo.

Trump ha atribuido en repetidas ocasiones el deterioro del estanque a un acto de sabotaje. Según el mandatario, alguien hizo un largo corte en el revestimiento con un cuchillo. Sin embargo, documentos obtenidos por The New York Times indican que los trabajadores ya conocían los problemas de la obra, incluso cuando la administración presentaba públicamente la remodelación como un éxito.

Esta semana, la Casa Blanca informó que seis personas fueron detenidas por su presunta participación en actos de vandalismo en el lugar.

"El vandalismo es real. De hecho, hablé con el Servicio de Parques Nacionales justo antes de entrar al programa", declaró el lunes a Fox News la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "En apenas unos días ya han presentado 17 denuncias policiales".

Uno de los detenidos fue el atleta olímpico David Hearn, quien aseguró que fue arrestado después de agacharse para tocar "un trozo suelto del revestimiento" cerca del estanque.

"No destruí, rompí ni desprendí nada", declaró a The Washington Post. "Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya me estaban esposando".

open image in gallery Ha habido más arrestos por el caso del estanque reflectante que por los archivos de Epstein ( Departamento de Justicia )

Caso Epstein: ningún arresto

Tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en noviembre, el Departamento de Justicia comenzó a publicar millones de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

Los documentos, algunos con amplias secciones censuradas, detallan múltiples acusaciones de abuso sexual que involucran a Epstein, a su colaboradora Ghislaine Maxwell y a otras personas. También mencionan a varias figuras prominentes, entre ellas Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el fundador de Microsoft, Bill Gates. Ninguno de ellos ha sido acusado de un delito en este caso y, desde entonces, se ha distanciado de Epstein o ha expresado su arrepentimiento por haber mantenido una relación con el desacreditado financiero.

Los archivos también indican que fiscales e investigadores federales identificaron al menos a otros 10 presuntos cómplices durante la investigación sobre Epstein y Maxwell, lo que plantea nuevas preguntas sobre el alcance de su red.

Sin embargo, meses después de la publicación de los documentos, el Departamento de Justicia no ha presentado cargos contra ninguna persona adicional vinculada al caso.

Trump, cuya relación con Epstein terminó en la década de 2000, ha restado importancia al escándalo en repetidas ocasiones y ha pedido al público dejar el tema atrás.

"Creo que ya es hora de que el país se concentre en otra cosa", dijo Trump a periodistas el 3 de febrero. "Ahora que no ha salido a la luz nada sobre mí, salvo que todo fue una conspiración en mi contra, literalmente por parte de Epstein y otras personas".

En abril, el fiscal general interino, Todd Blanche, declaró a NBC News: "Con la información que tenemos en los archivos de Epstein, no tenemos un caso contra nadie".

Aunque no se han producido arrestos, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha recibido el testimonio de varias figuras de alto perfil, entre ellas Bill Gates, Bill y Hillary Clinton, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El escepticismo sobre la respuesta del gobierno sigue siendo alto. Según una encuesta de YouGov realizada en febrero, el 53 % de los consultados cree que Trump "está intentando encubrir los crímenes de Epstein", mientras que el 29 % opinó lo contrario.

Traducción de Leticia Zampedri