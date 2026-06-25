Influencer británica de TikTok podría ser ejecutada en Dubái tras ser imputada por el asesinato de un hombre

Una influencer británica que vive en Dubái enfrenta la pena de muerte tras ser acusada de asesinar a un hombre al que, según su versión, la había agredido, informó un grupo de derechos humanos.

Brooke George, de 23 años y originaria de Gravesend, en el condado de Kent, está acusada de matar con un cuchillo a un ciudadano británico de 26 años en el apartamento de él, después de conocerlo por internet y mudarse allí para vivir con él.

La joven, exempleada de la cadena John Lewis, fue acusada de asesinato premeditado y, si es declarada culpable, podría ser condenada a muerte por fusilamiento, según Detained in Dubai, organización que lleva su defensa.

La organización afirmó que George sostiene que el hombre se volvió cada vez más controlador y abusivo, y que actuó en defensa propia después de que él la agrediera en repetidas ocasiones.

open image in gallery La influencer británica de TikTok Brooke George fue acusada de homicidio ( Redes sociales )

Según su familia, George salió del apartamento con la intención de escapar de Emiratos Árabes Unidos porque estaba en estado de shock y solo quería regresar a su país. Sin embargo, fue detenida en el aeropuerto durante la madrugada del lunes. Sus defensores sostienen que las circunstancias del caso aún no han sido investigadas a fondo.

Thereza George, su madre, declaró: "Como madre de Brooke, estoy muy preocupada por su bienestar. Cuando hablé con ella esa noche, estaba aterrorizada. Estoy convencida de que intentaba desesperadamente regresar a casa y alejarse de lo que le había sucedido".

Según Detained in Dubai, George conoció al fallecido a través de Facebook y viajó a Dubái para verlo. La primera visita duró alrededor de una semana y, según ella, fue "el mejor momento de mi vida".

No obstante, durante su segundo viaje, George aseguró que notó un cambio en el comportamiento del hombre. De acuerdo con la organización, él se volvió agresivo y ella descubrió que solo le había comprado un boleto de ida.

open image in gallery Brooke George asegura que actuó en defensa propia tras denunciar que fue agredida ( Detained in Dubai/Brooke George )

George aseguró que una noche el hombre la agredió dentro de un automóvil después de salir ebrio de un bar. Según su versión, las agresiones continuaron cuando regresaron al apartamento.

Su familia afirmó que la joven los contactó presa del pánico e intentó organizar un vuelo de regreso a Reino Unido. También aseguró que, cuando volvió al apartamento para recoger su pasaporte, encontró sus pertenencias esparcidas por toda la vivienda.

Según su testimonio, luego fue golpeada en el rostro y volvió a ser atacada. Temiendo por su vida, tomó un cuchillo de cocina y actuó en defensa propia.

"El día anterior al incidente no parecía ella misma. Estaba más callada y ya no era la joven alegre y animada de siempre, pero no me dijo qué le pasaba", relató su madre.

"Esa noche fueron a un bar en Dubái. Cuando hablé con Brooke justo después del incidente, estaba aterrorizada. Nunca había visto a mi hija tan asustada. Lloraba desconsoladamente. Pude ver que tenía un ojo muy hinchado y que comenzaba a cerrarse".

George permanece detenida en la comisaría de Bur Dubai, el mismo lugar donde el turista británico Lee Bradley Brown murió bajo custodia policial en 2011.

open image in gallery Brooke George permanece detenida en la comisaría de Bur Dubai ( Google Maps )

Según Detained in Dubai, George fue obligada a desnudarse frente a agentes hombres sin la presencia de personal femenino. La organización también afirmó que recibió escasa información sobre el proceso judicial, que no pudo acceder a la asistencia de la embajada británica y que fue obligada a declarar sin la presencia de un abogado.

La directora ejecutiva de Detained in Dubai, Radha Stirling, afirmó en un comunicado:

Este caso plantea serias preocupaciones sobre la violencia contra las mujeres, el derecho a la legítima defensa, el debido proceso y el trato que reciben los ciudadanos británicos detenidos en el extranjero. Brooke sostiene que actuó únicamente después de sufrir una agresión violenta y por un temor real por su seguridad. Debe ser tratada no solo como una acusada, sino también como una presunta víctima de violencia, cuyas denuncias y lesiones documentadas merecen una investigación adecuada. Trabajaremos para garantizar que se respeten sus derechos, que reciba un juicio justo y que las circunstancias que llevaron a esta tragedia sean investigadas de forma exhaustiva e imparcial.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo a The Independent: "Estamos en contacto con una ciudadana británica detenida en Emiratos Árabes Unidos. Brindamos apoyo a su familia y mantenemos comunicación con las autoridades locales".

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido también ofrece orientación a los ciudadanos británicos que son arrestados o detenidos en el extranjero.

Traducción de Leticia Zampedri