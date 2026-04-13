Un joven de 16 años enfrenta cargos de asesinato y abuso sexual agravado por la muerte de su hermanastra de 18 años, Anna Kepner, ocurrida a bordo de un crucero de Carnival Cruise Line.

El lunes, las autoridades anunciaron los cargos contra Timothy Hudson. Inicialmente lo acusaron como menor el 2 de febrero, pero el caso se mantuvo bajo reserva hasta que la jueza federal Beth Bloom ordenó que fuera procesado como adulto.

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia de la víctima por esta pérdida inimaginable”, dijo el fiscal federal Jason Reding Quiñones en un comunicado. “Un gran jurado federal presentó una acusación formal por delitos graves que presuntamente ocurrieron a bordo de una embarcación en aguas internacionales”.

Antes de que el Departamento de Justicia anunciara los cargos el lunes, ya existían varios indicios de que el hermanastro de Anna era una figura clave en la investigación sobre su muerte en el crucero, que navegaba rumbo al Caribe.

Anna Kepner, de 18 años, fue encontrada envuelta en una manta y escondida bajo chalecos salvavidas en un crucero de Carnival ( Temple Christian School )

Cronología del caso:

6 de noviembre de 2025 Anna Kepner, animadora de una escuela secundaria de Titusville, Florida, murió por asfixia mecánica a bordo del Carnival Horizon mientras viajaba en un crucero con su familia en aguas internacionales.

7 y 8 de noviembre de 2025 Una empleada de limpieza encontró el cuerpo de Kepner oculto bajo una cama en el camarote que compartía con otros dos adolescentes, entre ellos su hermanastro, Timothy Hudson.

Mediados de noviembre de 2025 La muerte de Kepner atrae atención internacional y desata una intensa especulación después de que un documento judicial presentado en un caso de divorcio que involucra a la madre de Hudson señala que el FBI investiga el caso y que un menor podría estar implicado.

20 de noviembre de 2025 Según informa Associated Press, Hudson aparece como sospechoso en la muerte de Kepner, de acuerdo con documentos judiciales presentados por sus padres en una disputa por la custodia. En esos documentos lo identifican únicamente como “TH”.

2 de febrero de 2026 Un tribunal federal acusa a Hudson, entonces menor de edad, de asesinato y abuso sexual, y mantiene el expediente judicial sellado debido a su edad.

3 de febrero de 2026 Hudson es arrestado, se declara inocente de los cargos y comparece en una audiencia a puerta cerrada.

6 de febrero de 2026 El juez federal Edwin Torres decide que Hudson puede permanecer en libertad mientras espera el juicio, pero debe vivir con un tío y llevar un dispositivo de vigilancia electrónica.

24 de febrero de 2026 La fiscal adjunta Alejandra L. López solicita que Hudson sea procesado como adulto, sin objeciones de la defensa.

10 de marzo de 2026 Los fiscales federales presentan una acusación sustitutiva, aunque piden al tribunal mantenerla bajo secreto.

10 de abril de 2026 El tribunal hace público el expediente judicial completo.

13 de abril de 2026 El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia cargos formales de asesinato y abuso sexual contra Hudson en relación con la muerte de Kepner.

Traducción de Leticia Zampedri