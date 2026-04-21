Tanto el Congreso como el FBI investigan una serie de muertes y desapariciones de científicos destacados vinculados a programas estadounidenses de investigación nuclear y espacial.

En ese marco, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación sobre los casos de cerca de diez investigadores que trabajaban en áreas sensibles, desde la fusión nuclear hasta la metalurgia avanzada y el estudio de fenómenos aéreos no identificados.

“Estamos muy preocupados, ya que se trata de una cuestión de seguridad nacional”, afirmó el domingo por la noche en Fox & Friends James Comer, presidente del comité y representante por Kentucky. En la misma línea, agregó: “Esto sugiere que podría haber algo siniestro detrás… Esperamos que, gracias a nuestra visibilidad, podamos atraer la atención sobre el tema y que cualquier persona con información se comunique con el Congreso”.

Por su parte, el FBI indicó el lunes a Newsweek que la agencia lidera los esfuerzos para identificar posibles conexiones entre los incidentes.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia “realizará los arrestos correspondientes” si surgen “conexiones que apunten a conductas delictivas o a una posible conspiración” ( Anna Moneymaker/Getty Images )

“Estamos colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y con nuestros socios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley para encontrar respuestas”, señaló la agencia.

En la misma línea, el director del FBI, Kash Patel, afirmó la semana pasada que el organismo reunirá pruebas de todas las entidades pertinentes y luego buscará posibles conexiones antes de compartir sus conclusiones con la Casa Blanca y la opinión pública.

Entre los casos bajo investigación figuran la desaparición del general retirado de la Fuerza Aérea y consultor ocasional en temas de ovnis, William Neil McCasland, en Nuevo México, así como la desaparición, el año pasado, de la ex científica de la NASA Monica Reza en el Bosque Nacional Ángeles. También se incluye el asesinato de Nuno F. G. Loureiro, reconocido profesor de física del MIT, quien murió tras recibir disparos en su vivienda cerca de Boston en diciembre, y el caso de Amy Catherine Eskridge, investigadora en antigravedad cuya muerte, a los 34 años en 2022, fue catalogada como suicidio.

Desde que la esposa de McCasland denunció su desaparición a comienzos de marzo, circularon especulaciones entre influencers y comentaristas en línea sobre una posible operación de encubrimiento. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no confirmaron vínculos entre los casos, y la propia esposa del exmilitar, Susan McCasland Wilkerson, rechazó parte de la información que considera errónea.

“Es cierto que cuando Neil estaba en la Fuerza Aérea tenía acceso a programas e información altamente clasificados”, escribió en Facebook. No obstante, aclaró que eso ocurrió hace 13 años y que resulta “bastante improbable” que alguien lo haya secuestrado para obtener “secretos muy antiguos”.

Además, sostuvo que él no tenía ningún “conocimiento especial” sobre supuestos restos extraterrestres ni sobre el incidente de Roswell de 1947 y que su “breve relación” con aficionados a los ovnis fuera del ámbito gubernamental no ofrecía “ningún motivo” para un secuestro.

Ante la consulta de un periodista, el presidente Donald Trump calificó los hechos como “algo bastante serio” y señaló que, aunque espera que sean casos aislados, su gobierno seguirá investigando.

Traducción de Leticia Zampedri