Autor de tiroteo en Teotihuacán dejó una imagen de IA en la que posaba con los agresores de la masacre de Columbine

Según los informes , el atacante que abrió fuego contra multitudes de turistas en el sitio de las históricas pirámides mexicanas dejó una inquietante imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece junto a los autores del tiroteo en la escuela Columbine.

El atacante, posteriormente identificado como Julio César Jasso, un mexicano de 27 años, hirió a 13 personas, entre ellas seis estadounidenses, y mató a una mujer canadiense, según confirmaron las autoridades.

El incidente tuvo lugar el lunes alrededor de las 11:30 a. m. en la Pirámide de la Luna, en el sitio arqueológico de Teotihuacán, a unos 48 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México.

Jasso era el único atacante y posteriormente murió a causa de una herida de bala autoinfligida, según informaron las autoridades a The Associated Press.

Entre los objetos encontrados en el lugar estaba la foto generada por IA, que parecía mostrar a Jasso posando con Eric Harris y Dylan Klebold, los dos amigos adolescentes que mataron a 14 personas y luego se suicidaron en el tiroteo en la escuela de Colorado, según el medio mexicano Telediario.

open image in gallery Según se informó, el hombre armado que abrió fuego contra una multitud de turistas en las históricas pirámides de Teotihuacán, en México, dejó una inquietante imagen generada por IA en la que aparece junto a los autores del tiroteo de Columbine ( Reuters )

El incidente del lunes tuvo lugar en el 27. º aniversario del tiroteo, que ocurrió el 20 de abril de 1999.

En la imagen, Jasso lleva una camiseta con la inscripción “Desconectar y destruir”, una frase vinculada a una subcultura violenta conocida como “La comunidad del crimen real”, que glorifica la masacre en internet, según informa Telediario.

Según el medio, en el lugar de los hechos también se encontraron fotografías de Jasso haciendo el saludo nazi, algo que se sabe que hace desde joven, junto con una pistola y un cuchillo.

open image in gallery El autor de los disparos, identificado posteriormente como Julio César Jasso, de 27 años y de origen mexicano, hirió a 13 personas, entre ellas seis estadounidenses, y mató a una mujer canadiense, según confirmaron las autoridades ( Reuters )

open image in gallery Según las autoridades, Jasso era el único agresor y posteriormente falleció tras dispararse a sí mismo. Las imágenes mostraban a los agentes forenses retirando su cadáver y el de la turista canadiense del lugar ( Reuters )

Los videos del incidente compartidos en internet muestran a Jasso caminando de un lado a otro alrededor de las pirámides, blandiendo una pistola, mientras los turistas yacen boca abajo en el suelo. En un clip se lo escucha amenazando con sacrificar a turistas europeos en el sitio de 2000 años de antigüedad, que históricamente se utilizaba para ese propósito.

Según el gobierno local, los hospitalizados fueron seis estadounidenses, tres colombianos, un ruso, dos brasileños y un canadiense. La persona más joven herida tenía 6 años y la mayor, 61, informaron las autoridades mexicanas.

Brenda Lee, de Vancouver, Columbia Británica, dijo que estaba esperando para comprar un recuerdo cuando ella y otros miembros de su grupo creyeron oír petardos.

“De repente, alguien gritó: ‘No, son disparos, corran’, y vimos gente bajando desde lo alto”, declaró a CTV News, una de las cadenas de televisión nacionales de Canadá. “Había miles de personas allí y se oían muchísimos disparos”.

open image in gallery El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó en un comunicado que el yacimiento arqueológico de Teotihuacán permanecerá cerrado hasta nuevo aviso ( Getty )

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escribió en las redes sociales que el tiroteo sería investigado y que estaba en contacto con la Embajada de Canadá.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, escribió.

Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, declaró en el programa X que, como resultado de un “horrible acto de violencia armada, un canadiense murió y otro resultó herido en Teotihuacán” y que sus “pensamientos están con sus familiares y seres queridos”.

Las pirámides de Teotihuacán, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son un conjunto de imponentes estructuras ubicadas en las afueras de la Ciudad de México, construidas por tres civilizaciones antiguas diferentes. Como uno de los destinos turísticos más importantes de México, el sitio atrajo a más de 1.8 millones de visitantes internacionales el año pasado, según cifras del gobierno.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó en un comunicado que el sitio arqueológico de Teotihuacán permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

The Associated Press contribuyó a este informe.

Traducción de Olivia Gorsin