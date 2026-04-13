Acusan a joven de 16 años de abusar sexualmente de su hermanastra y asesinarla en crucero Carnival

Un joven de 16 años fue acusado de agredir sexualmente y asesinar a su hermanastra de 18 años, Anna Kepner, cuyo cuerpo fue encontrado escondido en un crucero de Carnival Cruise Line, según informaron las autoridades el lunes.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el adolescente, identificado por el gobierno como TH, fue acusado inicialmente como menor de edad el 2 de febrero, pero el caso se mantuvo bajo secreto de sumario hasta que la jueza de distrito estadounidense Beth Bloom ordenó que fuera procesado como adulto, según informó el departamento.

El 7 de noviembre, una empleada doméstica encontró a Anna envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas debajo de una cama en la habitación que compartía con otros dos adolescentes, incluido su hermanastro menor.

La causa de la muerte se determinó como asfixia mecánica, que se produce cuando un objeto o una fuerza física impide que una persona respire.

Antes de la presentación de los cargos y el arresto, existían múltiples indicios de que el hermanastro de Anna era una figura clave en la investigación sobre la muerte a bordo del crucero Carnival Horizon, que se dirigía al Caribe en el momento del fallecimiento de la adolescente de Florida.

Un adolescente, identificado únicamente como TH, fue acusado del asesinato de su hermanastra Anna Kepner, cuyo cuerpo fue hallado en el crucero en el que viajaba con su familia

Chris Kepner, el padrastro del sospechoso, ya había sugerido anteriormente que el hermanastro de su hija podría ser el responsable.

“Quiero que afronte las consecuencias... Lucharé para asegurarme de que así sea”, declaró a People el año pasado. “No puedo afirmar que sea responsable, pero no puedo negarlo”, añadió. “Era el único presente en la habitación y el FBI tiene una investigación en curso en la que deberán aportar las pruebas para determinar si lo hizo o no”.

Shauntel Kepner, la madre del adolescente, le dijo a su exmarido que el chico no recordaba nada de lo sucedido en torno a la muerte de Kepner, según los mensajes de texto presentados ante el tribunal como parte de la disputa.

En diciembre, ella declaró que los adolescentes eran buenos amigos y querían compartir habitación, junto con el hermano biológico de Kepner, en lugar de quedarse en una habitación con sus abuelos.

“Querían seguir juntos”, declaró anteriormente a News6. “Los tres, como los Tres Amigos, son mejores amigos”.

Kepner, originaria de Titusville, Florida, estaba a punto de graduarse de la secundaria este año y soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia. Había considerado unirse al ejército o trabajar como agente de la unidad canina de la policía después de graduarse.

Traducción de Olivia Gorsin