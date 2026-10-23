Startup afirma haber inyectado por primera vez en humanos un virus diseñado con inteligencia artificial

Un laboratorio de investigación de inteligencia artificial en California, Estados Unidos, anunció que había administrado por primera vez a un paciente humano un virus diseñado a medida mediante IA, como una posible solución escalable para combatir las superbacterias resistentes a los antibióticos.

El laboratorio de IA Radical Numerics anunció el tratamiento el martes, pero aún está pendiente de un análisis científico mediante un estudio revisado por pares.

De confirmarse, este tratamiento, denominado Omnii-1, podría suponer la primera vez que se administran bacteriófagos diseñados mediante IA a un paciente humano.

Estos fagos son virus que infectan específicamente a las bacterias. Se prevé que las superbacterias resistentes a los antibióticos causen casi 40 millones de muertes para el año 2050.

open image in gallery Bacteriófago ( NIAID )

En los enfoques actuales de tratamiento con fagos para infecciones bacterianas, los investigadores realizan una búsqueda laboriosa en vastas colecciones ambientales de fagos para encontrar uno que coincida con la infección específica de un paciente.

El proceso comienza con la extracción por parte de los médicos de una muestra de la bacteria que causa la infección de un paciente para encontrar o diseñar fagos que eliminen el microorganismo infeccioso.

La clave para resolver este problema reside en comprender las características genéticas de un posible fago que podría eliminar cepas bacterianas específicas.

Los fagos eliminan las bacterias mediante un proceso de varias etapas en el que el virus primero se une a moléculas receptoras específicas en la superficie de la bacteria objetivo.

A continuación, proceden a entrar en la célula bacteriana para secuestrarla y utilizarla para su propia replicación, y la rompen. La unión inicial del virus a las bacterias es muy específica, ya que un fago determinado solo ataca cepas o especies particulares de bacterias.

Esta especificidad es una ventaja crucial de la terapia con fagos, que preserva los microbios intestinales beneficiosos que tienden a verse afectados por los antibióticos de amplio espectro.

Radical Numerics afirma que su enfoque basado en IA puede conducir a la generación rápida y bajo demanda de fagos que satisfagan las necesidades de los pacientes, acelerando así el tiempo de tratamiento.

“En el primer uso clínico a nivel mundial de fagos diseñados por IA, los diseños generados por Omnii-1 se administraron a un paciente con una infección bacteriana resistente a los antibióticos bajo un protocolo de uso compasivo autorizado y dirigido por un médico”, escribió Radical Numerics en una publicación de blog.

“Este hito marca un primer paso hacia la aplicación del diseño genómico guiado por IA en terapias personalizadas”, afirmó.

open image in gallery Foto del Fago G ( Kayla Lenz y Richard Allen White III vía Eurekalert )

La empresa emergente afirmó que su modelo de IA estaba entrenado con diversas secuencias genómicas y genomas de fagos, así como con datos sobre interacciones fago-huésped medidas previamente.

A partir de esta información, la IA podría identificar y diseñar fagos candidatos para necesidades terapéuticas específicas.

“Sintetizamos variantes de fagos diseñadas con Omnii-1 y medimos su recuperación y actividad en diferentes cepas bacterianas”, afirmó la empresa emergente.

La recuperación es una medida de la viabilidad de un fago, que indica si un genoma viral diseñado por IA puede cobrar vida y replicarse con éxito en el laboratorio.

“Estos experimentos ayudan a caracterizar la actividad de nuestras variantes contra los huéspedes objetivo y sirven de base para las rondas posteriores de modelado y diseño”, explicó Radical Numerics.

La compañía afirmó que sus diseños Omnii-1 fueron sintetizados y administrados a un paciente humano con una infección resistente a los antibióticos que tenía muy pocas opciones médicas restantes. Sin embargo, no revelaron detalles específicos sobre los resultados clínicos del tratamiento, alegando la privacidad del paciente.

Traducción de Sara Pignatiello