Jennifer Barreto hizo historia el martes por la noche al convertirse en la primera madre y mujer casada en ganar Miss Universo, lo que desató una ola de alegría y celebraciones en su ciudad natal, ubicada en una zona montañosa de Puerto Rico.

San Sebastián, en las exuberantes montañas del oeste de la isla, es conocido por sus formaciones rocosas de origen kárstico, que les valieron a sus habitantes el apodo tradicional de “los pepinos”.

“¡Fue un día histórico!”, exclamó con entusiasmo un empleado municipal en la alcaldía, donde se respiraba un ambiente de gran emoción.

Los cerca de 39.000 habitantes de la localidad no podían contener la alegría tras el triunfo de la reina de belleza, a quien todos llamaban con orgullo “La Barreto”.

open image in gallery Miss Universo 2026, Jennifer Barreto, de Puerto Rico ( Getty )

“¡Estamos muy emocionados! Estábamos seguros de que iba a ganar”, expresó María Rivera el miércoles por la mañana mientras atendía los pedidos en la panadería El Guayabal.

Barreto, de 27 años y madre de una niña, tiene maestrías en Trabajo Social Clínico y Psicología de la Investigación y trabaja como especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde desarrolla estrategias para reducir conductas perjudiciales.

“Su trayectoria nos recuerda que la maternidad, el matrimonio y las aspiraciones personales pueden ir de la mano y que el potencial de una mujer nunca debe definirse por la etapa de la vida en la que se encuentra”, afirmó en un comunicado Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo.

En 2023, el certamen modificó sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y madres. Sin embargo, ha perdido popularidad en varios países, donde sus críticos sostienen que cosifica a las mujeres y promueve estándares de belleza poco realistas.

Con su triunfo, Barreto se convirtió en la sexta puertorriqueña en ganar la corona de Miss Universo y puso fin a una espera de 20 años para la isla.

Su ciudad natal ya había cobrado notoriedad por “Pepino Power”, una iniciativa de voluntarios que se organizaron para restablecer el servicio eléctrico tras el paso del huracán María, que azotó Puerto Rico en 2017 como una tormenta de categoría 4.

open image in gallery Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto (izquierda), junto a Miss Colombia, María Alejandra López ( AP )

Puerto Rico ocupa el tercer lugar entre los países con más coronas de Miss Universo, por detrás de Estados Unidos, con nueve títulos, y Venezuela, con siete.

Los espectadores reunidos en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico estallaban en aplausos cada vez que Barreto avanzaba a una nueva ronda de la final del certamen.

Cuando fue anunciada como Miss Universo 2026, la joven se llevó las manos al rostro, sorprendida por haber superado a las representantes de República Dominicana y Venezuela, y luego celebró su victoria con un baile al ritmo de “Dancing Queen”, de ABBA.

Miles de puertorriqueños se sumaron a los festejos en distintos puntos de la isla.

Allí están las mujeres más hermosas del universo y ella consiguió destacarse. Me alegra que haya representado a los pepinianos”, declaró a The Associated Press el alcalde de San Sebastián, Eladio Cardona Quiles.

El alcalde asistió al certamen en persona, mientras que los vecinos de San Sebastián se reunieron en la plaza pública para seguir la transmisión en una pantalla gigante. Tras la victoria de Barreto, organizaron una caravana que recorrió las calles hasta altas horas de la noche, con bocinazos para celebrar el triunfo de su compatriota.

Traducción de Leticia Zampedri