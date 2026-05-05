Según un nuevo estudio, el jugo de arándanos rojos podría ayudar a mejorar la eficacia de los antibióticos utilizados para tratar infecciones del tracto urinario (ITU), especialmente frente a bacterias resistentes a los medicamentos.

Se estima que cerca de la mitad de las mujeres en el Reino Unido padecerá al menos una ITU a lo largo de su vida. Estas infecciones suelen causar dolor o ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño y, en algunos casos, fiebre.

La mayoría de las ITU se origina por cepas patógenas de la bacteria Escherichia coli, y el antibiótico fosfomicina se prescribe con frecuencia como tratamiento de primera línea. Sin embargo, el aumento de la resistencia bacteriana complica cada vez más su tratamiento.

Hasta ahora, no existe evidencia de que el jugo de arándanos por sí solo pueda curar una infección urinaria. Aun así, nuevas investigaciones sugieren que podría funcionar como complemento del tratamiento antibiótico.

En el estudio, los investigadores expusieron cepas de laboratorio de la bacteria a compuestos presentes en el jugo de arándanos. Los resultados indicaron que estas sustancias pueden hacer que las cepas resistentes se vuelvan más sensibles a los antibióticos.

El doctor Eric Déziel, microbiólogo del Instituto Nacional de Investigación Científica de Montreal y autor principal del estudio, advirtió que los resultados son preliminares. Según explicó, aún se requieren más estudios para confirmar si este efecto se reproduce en humanos.

Además, señaló que el estudio no permite saber si beber jugo de arándanos genera el mismo impacto, ya que no está claro si los compuestos activos llegan al sitio de la infección. “No sabemos si esos metabolitos alcanzan la infección”, indicó. Sin embargo, si lo hicieran, podrían aumentar la eficacia del tratamiento antibiótico.

El jugo de arándanos rojos podría ayudar a combatir bacterias resistentes en infecciones urinarias ( Getty/iStock )

El estudio, publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, mostró que en el 72 % de las cepas uropatógenas de E. coli analizadas, el jugo de arándanos aumentó la eficacia de la fosfomicina y redujo la aparición de mutaciones asociadas a la resistencia.

El doctor Déziel explicó que el jugo de arándanos se consideró durante mucho tiempo un remedio popular para prevenir y tratar infecciones urinarias. En un inicio, se atribuyó su posible beneficio a su alta acidez.

Sin embargo, investigaciones más recientes vincularon su efecto con compuestos que dificultan la adhesión de las bacterias a las células del tracto urinario. A partir de esto, los científicos analizaron cómo estos compuestos interactúan con los antibióticos.

Según detallaron, la fosfomicina ingresa a las bacterias a través de los mismos canales que utilizan para absorber ciertos azúcares. Aunque no se ha identificado el mecanismo exacto, algún componente del jugo parece estimular ese proceso, lo que aumenta la entrada de azúcares y, al mismo tiempo, del antibiótico.

Déziel subrayó que el estudio no demuestra que beber jugo de arándanos mejore directamente la eficacia de los antibióticos en personas. No obstante, consideró que los resultados abren la puerta a nuevas investigaciones sobre tratamientos para infecciones difíciles.

“Frente al desafío de la resistencia a múltiples fármacos, necesitamos avanzar desde distintos frentes”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri