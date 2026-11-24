China presentó el martes a la tripulación de su nave espacial Shenzhou 24 antes del lanzamiento previsto para esta semana, con un paquistaní que se convertirá en el primer astronauta extranjero en abordar su estación espacial.

Según la agencia oficial de noticias china Xinhua, la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció que el astronauta paquistaní Muhammad Zeeshan Alí, de 40 años, llevará a cabo la misión junto con sus colegas chinos Tang Hongbo, de 51, y Wu Yi, de 39. Está previsto que la nave despegue del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el miércoles por la mañana, agregó.

Durante una conferencia de prensa, Alí, quien se desempeñó como piloto de la fuerza aérea, agradeció al gobierno chino por ayudarlo a hacer realidad su sueño. Hablando en mandarín, dijo que le gusta mucho un verso chino que dice que cuando una persona quiere ver más lejos, tiene que subir un piso más.

“Es como mi entrenamiento diario. Día tras día, alcanzando nuevas alturas”, declaró.

La misión “no es la línea de meta”, sino un largo camino, agregó en inglés. Alí indicó que espera que el próximo capítulo de la cooperación espacial entre los dos países pase de un astronauta en un vuelo a múltiples vuelos conjuntos y a la Luna, Marte y más allá.

“A cada niño que esté mirando mientras estoy en órbita: miren al cielo y recuerden que yo estoy allá arriba con sus sueños”, añadió.

El lanzamiento será el primer vuelo conjunto entre astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de Beijing y forma parte de un acuerdo firmado por ambas naciones en febrero de 2025.

Astronauta paquistaní regresará en la Shenzhou 23

La televisora estatal CCTV informó que el astronauta paquistaní realizará una misión de corta duración como especialista de carga útil. Durante la fase en órbita, se encargará principalmente de experimentos para la cooperación entre China y Pakistán, además de las operaciones diarias.

Su misión consistirá en llevar a cabo cuatro proyectos científicos en los campos de la biotecnología y los materiales, y tiene previsto realizar un experimento en órbita sobre microorganismos fotosintéticos, señaló CCTV.

Tras una misión de corta duración, regresará a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, añadió.

A diferencia de sus dos colegas, que volarían por primera vez, Tang había participado en dos misiones espaciales anteriores. Se convertiría en el primer astronauta en abordar la estación espacial Tiangong en tres ocasiones, indicó CCTV.

Tang dijo a reporteros que aprender a trabajar juntos fue más desafiante en esta misión y señaló las diferencias lingüísticas, culturales e incluso psicológicas. Pero los esfuerzos de ambas partes han dado resultados, agregó.

“Las etiquetas y las instrucciones de operación a bordo de la nave espacial y la estación espacial están todas en chino, y el astronauta paquistaní comenzó el entrenamiento prácticamente sin ninguna base del idioma”, apuntó, añadiendo que él y Wu también intensificaron su aprendizaje de inglés.

China está preparando su primer alunizaje tripulado para 2030. Estados Unidos es considerado el principal rival espacial de China, y la NASA aspira a llevar astronautas a la superficie lunar en 2028.

___

Leung informó desde Hong Kong. El videoperiodista de The Associated Press Wu Jia en Jiuquan contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.