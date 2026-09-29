Tercera hija de Brad Pitt renuncia oficialmente al apellido del actor

Zahara Jolie-Pitt, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, ahora se llama oficialmente Zahara Jolie tras renunciar legalmente al apellido de su padre.

Según documentos judiciales obtenidos por The Independent, la joven de 21 años ahora se llamará “Zahara Marley Jolie”, y un juez de California, EE. UU., aprobó el cambio de nombre sin objeciones.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Pitt para obtener comentarios al respecto.

Pitt (62) y Angelina (51) tienen seis hijos: Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20), y los gemelos Vivienne y Knox (18). La pareja, que se conoció durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, comenzó su relación en 2005, se casó en 2014 y se separó dos años después. Su divorcio se finalizó en diciembre de 2024.

Zahara es ahora la tercera de los hijos de Pitt en eliminar legalmente su apellido de su nombre. Sigue los pasos de Shiloh, quien solicitó eliminar el apellido de Pitt en su decimoctavo cumpleaños en 2024, y de Maddox, cuyo cambio de nombre se hizo oficial a principios de este mes.

open image in gallery Zahara Jolie (a la izquierda), hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha eliminado oficialmente el “Pitt” de su apellido ( Getty )

open image in gallery Pitt y Angelina —que se separaron en 2016— tienen seis hijos en común, tres de los cuales han dejado de llevar legalmente el apellido de su padre ( Getty Images Europe )

Mientras tanto, Vivienne solicitó cambiar su nombre de “Vivienne Marcheline Jolie-Pitt” a “Vivienne Marcheline Jolie” el pasado mes de julio, cuando cumplió 18 años. La audiencia judicial para su solicitud de cambio de nombre está programada para el 2 de noviembre.

Los cambios de nombre se producen 10 años después de un presunto altercado en el que se vieron involucrados Pitt y su familia a bordo de un jet privado que viajaba de Francia a Los Ángeles en 2016, y que Jolie afirmó anteriormente que había sido la causa de su divorcio.

En documentos judiciales presentados tras solicitar el divorcio en 2016, Jolie acusó a Pitt de abuso físico y emocional a bordo del vuelo, acusación que Pitt negó. Posteriormente, fue investigado y exonerado por varias agencias. Por su parte, Pitt ha acusado a su exesposa de alienar a sus seis hijos en su contra, acusación que Jolie ha negado.

En 2023, salió a la luz una publicación mordaz del Día del Padre, supuestamente de la cuenta privada de Instagram de Pax, en la que le decía a su padre adoptivo: “Feliz Día del Padre a este imbécil de primera clase. Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable”.

Cuando Shiloh solicitó el cambio de nombre en 2024, su abogado, Peter Levine, declaró en un comunicado compartido con la revista People que ella había “tomado una decisión independiente e importante tras acontecimientos dolorosos”.

Pitt se ha mantenido en gran medida hermético sobre su relación con sus hijos, y rara vez se ha pronunciado públicamente sobre el supuesto distanciamiento.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Esquire, reveló que había tenido pensamientos suicidas durante “un breve período” de su vida.

“El dolor era tan opresivo que —aunque no iba a hacer nada al respecto— podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y era como un alivio”, dijo. Cuando el entrevistador le preguntó qué había desencadenado sus pensamientos suicidas, Pitt respondió: “Asuntos familiares. Podemos dejarlo ahí”.

Traducción de Sara Pignatiello