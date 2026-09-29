Bruce Willis aparece en una nueva foto enviada por su hija Tallulah tras su diagnóstico de demencia

Tallulah Willis compartió una tierna foto de su padre, Bruce, en medio de su diagnóstico de demencia y los cuidados que recibe.

La estrella de Duro de Matar, de 71 años, fue diagnosticada con demencia frontotemporal (DFT) en 2023, tras haber sido diagnosticada inicialmente con afasia el año anterior. Esta afección neurológica progresiva afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro y puede causar cambios en el comportamiento, la comunicación, el habla y el movimiento.

Bruce se alejó de los focos tras su diagnóstico y solo fue fotografiado en contadas ocasiones, la más reciente en la boda de Tallulah con el músico Justin Acee en agosto.

Pero el lunes, Tallulah publicó una foto en la que le daba un beso en la cabeza a su padre. Llevaba gafas de sol negras y una camisa a cuadros, y abrazaba a Bruce mientras le sostenía la nuca.

Tallulah subtituló la foto simplemente: “¡Qué linda!”.

open image in gallery Tallulah Willis publicó una tierna foto en la que besa la cabeza de su padre, Bruce ( Tallulah Willis/Instagram )

Bruce llevaba una camisa blanca estampada de botones y tenía los ojos cerrados para la foto.

La foto se tomó después de la inusual aparición pública de Bruce en la boda de Tallulah.

Allí, fue fotografiado para una serie de reportajes de Vogue, abrazando a su hija mientras estrechaba la mano de su nuevo yerno.

Tallulah escribió en el pie de foto: “Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”.

Bruce mantuvo un perfil bajo desde que le diagnosticaron demencia. En enero, su esposa, Emma Heming Willis, declaró que el actor “no sabe” que padece esta enfermedad degenerativa, ya que uno de los síntomas neurológicos es la anosognosia, que impide a la persona reconocer con precisión su propia enfermedad.

Tallulah, de 32 años, es la menor de las tres hijas que el actor tuvo con su exesposa Demi Moore. Sus hermanas mayores son Rumer, de 37 años, y Scout, de 35.

open image in gallery Tallulah Willis y Bruce Willis, en una foto de 2018, asistieron al ’Comedy Central Roast of Bruce Willis’ en el Hollywood Palladium ( Getty )

Emma se casó con el actor de Duro de Matar en 2009, y la pareja ahora tiene dos hijas: Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12.

Recientemente, en el programa de entrevistas Because We Care de MS NOW, presentado por Richard Lui, comentó que ella y Bruce siguen teniendo “muchísimos momentos hermosos de alegría y conexión”.

“Creo que es muy importante compartir esto porque existe una narrativa muy negativa en torno a la demencia”, dijo Emma en un fragmento de la entrevista publicado por Entertainment Weekly.

Y continuó: “Debemos tener cuidado y replantearnos esto. Cuando pensamos en ello o no queremos hablar de la demencia y la dejamos de lado, la persona que vive con la enfermedad y su cuidador no son vistos ni apoyados”.

Emma dijo en el video que siente que “es importante saber que es difícil y que es una enfermedad terrible, pero tenemos muchos momentos de alegría y conexión que no son lo normal, pero está bien”.

Dijo que la familia “aprendió a adaptarse y a estar presente para Bruce”.

Traducción de Olivia Gorsin