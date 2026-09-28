¿Cómo saber si una mantequilla de cacahuete es saludable? Experta revela una pista clave

A veces, la mantequilla de cacahuete o maní parece demasiado buena para ser verdad.

Este popular tentempié aporta proteínas y fibra beneficiosas para el corazón, y sigue siendo uno de los alimentos básicos más fáciles de tener siempre a mano en la despensa. Además, combina de maravilla con chocolate, celery o incluso tocineta: ¡una versatilidad increíble!

Si bien probablemente no te equivocarás si consumes una cucharada de este untable salado al día, los beneficios nutricionales pueden variar de una marca a otra.

Así que, si quieres encontrar la mantequilla de cacahuete más sana posible en el supermercado, los dietistas han compartido un método sencillo para identificar la versión más orgánica de este aperitivo: fíjate en el líquido.

Aunque una capa de aceite estancada no parezca el indicador ideal de una alimentación saludable, los expertos en nutrición recomiendan elegir tarros de mantequilla de maní con separación de aceite para obtener el producto más natural.

La mantequilla de cacahuete o maní en la que se separa el aceite es más saludable que las opciones “sin remover” ( Getty/iStock )

Theresa DeLorenzo, dietista titulada y profesora de ciencias de la nutrición en el Russell Sage College, declaró a The Independent : “No todas las mantequillas de cacahuete son iguales”.

“Muchas marcas de mantequilla de cacahuete optan por no usar estabilizantes, lo que provoca que el aceite flote en la superficie”, explicó, y añadió: “Al moler los cacahuetes, se libera el aceite, que posteriormente flota en la superficie porque es más ligero que el resto del cacahuete. Esto ocurre con muchas mantequillas de cacahuete naturales y se considera más saludable”.

Las mantequillas de maní que no requieren remover, es decir, que no tienen aceite natural separado en la superficie, suelen elaborarse con ingredientes adicionales para endulzar o estabilizar el alimento.

“Muchas mantequillas de maní utilizan aceite de palma, aceites hidrogenados y azúcar para evitar que el aceite y el maní se separen”, continuó, y agregó: “Sin embargo, el aceite de palma y los aceites hidrogenados tienen un alto contenido en grasas saturadas, por lo que su consumo regular puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

DeLorenzo, quien también es propietaria y fundadora de la clínica Nutrition for Optimal Performances, sugirió optar por las marcas de mantequilla de maní Smucker's Natural y Teddie, que no utilizan emulsionantes.

Además de los estabilizantes y los aceites, los consumidores también deben tener cuidado con el azúcar añadido en las mantequillas de cacahuete con sabor, como las variedades tostadas con miel o tipo Nutella.

“Limitar el consumo de azúcar también es importante para disminuir el riesgo de diabetes y síndrome metabólico”, incorporó DeLorenzo.

Y un consejo para aquellos a quienes les desanima la idea de mezclar una gran cantidad de aceite con su mantequilla de cacahuete antes de darle un bocado: guárdenla boca abajo en el frigorífico para que se solidifique antes de comerla.

Traducción de Sara Pignatiello