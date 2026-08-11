“No veía una salida”: Brad Pitt asegura que sus problemas familiares le causaron pensamientos suicidas

Brad Pitt habló sobre una difícil etapa de su vida en la que tuvo pensamientos suicidas y sintió que “no veía una salida”.

La revelación del actor llega años después de su mediático divorcio de Angelina Jolie, una disputa que ocupó titulares durante largo tiempo. En los últimos meses, además, varios de los hijos que comparte con la actriz dejaron de usar el apellido Pitt y optaron por Jolie.

En una extensa entrevista, el ganador del Oscar explicó que suele afrontar la vida con optimismo, aunque reconoció que esa actitud también lo llevó a atravesar situaciones complicadas. “Si tengo alguna debilidad, probablemente sea que soy un optimista de nacimiento. Eso me ayudó muchas veces, pero también hizo que, por mi optimismo, me lanzara de cabeza y de forma imprudente contra un camión”, expresó Pitt.

Sin embargo, Pitt reconoció que su habitual optimismo se quebró durante una etapa concreta de su vida. “Nunca tuve pensamientos suicidas, excepto durante un breve periodo. En ese momento, solo sentía que no encontraba una salida”, relató.

El actor explicó que atravesaba un dolor tan intenso que llegó a percibir la idea de la muerte como una forma de alivio, aunque aclaró que no tenía intención de actuar sobre esos pensamientos. “Entonces pensé: ‘Ahora lo entiendo’. Entiendo el suicidio en el sentido de que se busca alivio, una forma de escapar del dolor”, señaló.

Pitt aseguró, no obstante, que su instinto de supervivencia apareció de inmediato y lo ayudó a salir de ese estado. “Creo que tenemos un increíble instinto de supervivencia. En mi caso, se activó enseguida”, añadió.

open image in gallery Pitt atribuyó esos pensamientos a “asuntos familiares” ( AFP/Getty )

Cuando Esquire le preguntó qué desencadenó esos pensamientos, Pitt respondió de forma breve: “Asuntos familiares”.

“Podemos dejarlo ahí”, añadió el actor, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias a las que se refería.

Su vida familiar ocupó durante años un lugar destacado en la prensa. Tras su mediática separación de Jennifer Aniston, Pitt comenzó una relación con Angelina Jolie, su coprotagonista en Sr. y Sra. Smith, en 2005. La pareja formó una familia con seis hijos: Maddox, Pax y Zahara, los tres mayores y adoptados, y Shiloh, Knox y Vivienne, sus hijos biológicos.

La prensa bautizó a la pareja como “Brangelina” y ambos se casaron en 2014, pero se separaron dos años después. La ruptura ocurrió tras un incidente a bordo de un avión privado en el que Jolie acusó a Pitt de agredirla a ella y a algunos de sus hijos. El actor negó las acusaciones.

El FBI investigó el episodio, pero no presentó cargos contra Pitt.

open image in gallery Angelina Jolie junto a los seis hijos que comparte con Brad Pitt. ( Getty )

Jolie solicitó el divorcio pocos días después del incidente en el avión, pero el proceso se extendió durante ocho años hasta que ambos alcanzaron un acuerdo. Durante ese periodo, la expareja protagonizó disputas por la custodia de sus hijos y por Château Miraval, la finca y bodega francesa que compraron en 2008.

Las tensiones familiares también trascendieron a la esfera pública. En 2023 salió a la luz una antigua publicación del Día del Padre atribuida a la cuenta privada de Instagram de Pax, uno de los hijos de la pareja, en la que criticaba con dureza a Pitt y lo calificaba de una “persona terrible y despreciable”.

Cuando finalmente se alcanzó el acuerdo de divorcio, el abogado de Jolie señaló que este representaba solo una parte de un proceso que comenzó ocho años antes. “Angelina está agotada, pero siente alivio de que esta parte haya terminado”, expresó en un comunicado.

En los últimos años, cuatro de los seis hijos de Pitt y Jolie también dejaron de utilizar legalmente el apellido de su padre.

Traducción de Leticia Zampedri