Un lector preguntó recientemente a nuestro corresponsal de viajes, Simon Calder, cuáles son los aeropuertos que menos le agradan en el mundo.

Basado en múltiples viajes realizados durante el último año, Simon eligió la Terminal 3 del aeropuerto de Mánchester como su terminal menos favorita en el Reino Unido.

“Antes de que las aerolíneas de bajo costo se multiplicaran, la Terminal 3 era un lugar tranquilo y organizado, dedicado en gran parte a British Airways y sus clientes más exclusivos. Ahora está repleta de pasajeros de Ryanair (todas las demás aerolíneas se han mudado a la Terminal 2)”, comentó.

“Soy un miembro orgulloso de ese grupo”, agregó, en referencia a los pasajeros de aerolíneas de bajo costo. “Pero hasta que no se complete la muy necesaria renovación de este complejo envejecido, simplemente somos demasiados como para que la experiencia sea agradable”.

En cuanto a otros aeropuertos europeos, Simon Calder señaló al aeropuerto Charles de Gaulle de París (CDG) y Madrid, a los que no dudó en criticar. “Evito hacer conexiones en cualquiera de los dos siempre que puedo”, reveló. “Tanto al llegar como al partir, ambos cuentan con una multiplicidad de terminales confusa y enlaces de transporte público agotadores. Las grandes capitales deberían ofrecer algo mucho mejor”.

Sin embargo, al ampliar el foco a nivel mundial, Calder fue categórico: “No hay lugar más deprimente que el aeropuerto JFK de Nueva York”.

Simon intenta evitar hacer conexiones en el aeropuerto Charles de Gaulle de París

“Volar desde el aeropuerto JFK siempre parece estar marcado por colas absurdamente largas (‘Somos el número 30 en la fila para despegar…’). Pero la llegada es aún peor. Después de que el avión aterriza, el ánimo se me va al suelo porque sé que pasar por Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. será una experiencia desagradable”, comentó.

Al conversar con el equipo de viajes de The Independent, comenzamos a intercambiar opiniones sobre algunos de los peores aeropuertos que hemos tenido que enfrentar.

La redactora senior de viajes, Natalie Wilson, declaró que el aeropuerto que menos le gusta es la Terminal 1 del aeropuerto internacional Václav Havel de Praga, tras un reciente viaje a la capital checa.

“En la Terminal 1 del aeropuerto internacional de Praga, primero pasas por el control de pasaportes —en mi caso, en octubre, fue un proceso doloroso por los problemas iniciales del nuevo sistema de entrada/salida— y luego atravesás el control de seguridad estándar en la puerta de embarque, así que despedite de tus líquidos”, nos comentó Natalie.

A Natalie tampoco le impresionó la falta de bebederos en el aeropuerto de Praga

“Del otro lado, las máquinas expendedoras vacías y la ausencia de bebederos generan lo que imagino sería una espera muy deshidratante”, agregó.

Por su parte, la periodista de viajes Amelia Neath comentó que, aunque hay aeropuertos peores, ninguno de los de Grecia es particularmente destacable.

“Volar de regreso al Reino Unido desde Rodas en 2023 quedó grabado en mi memoria por todas las razones equivocadas”, afirmó. “Las señales para llegar a las puertas de embarque eran difíciles de seguir y la terminal era demasiado pequeña para la cantidad de turistas, lo que hizo que la experiencia resultara agobiante”.

Amelia opina que el aeropuerto de Rodas no tiene nada de especial

“Cometimos el error de pasar el control de pasaportes antes de comprar algo para comer, y eso nos dejó solo con la opción de un sándwich carísimo y un café amargo en la puerta de embarque”, contó Amelia.

En una opinión algo controvertida, la editora global de viajes Annabel Grossman expresó su desdén hacia el aeropuerto de Changi, en Singapur, una terminal tan admirada que a menudo se la considera un destino turístico en sí misma.

“Déjenme explicar”, nos dijo Annabel. “Sé que Changi está considerado el mejor aeropuerto del mundo, y lo entiendo. Tiene un jardín de cactus en la azotea, una enorme estructura de juegos, una cama elástica suspendida en el aire, un centro de escalada y un muro lleno de mariposas. Es impresionante”.

Aunque muchos lo adoran, Annabel no entiende tanto alboroto por el aeropuerto Changi de Singapur

“¿Pero necesitamos todo esto en un aeropuerto?”, se preguntó Annabel. “Cada vez que paso por el aeropuerto de Singapur, siento una presión abrumadora por hacer cosas. Que si pasear por el jardín elevado, admirar la cascada, contemplar la ‘nube de cristal’ o quizás darme un tratamiento de spa. Pero, en realidad, lo único que quiero es hacer el check-in e ir directo a la puerta de embarque, ignorando todo el derroche que me rodea”.

“Changi se promociona como un destino en sí mismo, pero no entiendo por qué alguien preferiría pasar el tiempo allí en lugar de disfrutar más de la maravillosa ciudad-estado que es Singapur”, explicó. “Sinceramente, todo me parece innecesario y exagerado. A mí me gustan los aeropuertos cómodos y funcionales. Así que lo siento, Changi, pero no eres para mí”.

Mientras Annabel consideraba excesiva la larga lista de instalaciones y experiencias del aeropuerto de Singapur, el editor de viajes en Estados Unidos, Ted Thornhill, se preguntaba dónde habían quedado la innovación y el glamour en uno de los aeropuertos más importantes de Suiza: Ginebra.

Ted advierte a los viajeros que el aeropuerto de Ginebra no está a la altura del destino que lo rodea

“Ginebra es conocida por sus hoteles de lujo, tiendas elegantes, arquitectura refinada y un impresionante paisaje montañoso de fondo. Y, por supuesto, ese lago. Por eso, el aeropuerto de Ginebra resulta chocante: no tiene nada del glamour de la ciudad a la que sirve”, comentó.

“Si bien la vista durante el despegue y el aterrizaje es impactante, la experiencia en la terminal deja mucho que desear: la oferta gastronómica es pobre, hay pocos asientos, escasos enchufes para cargar dispositivos y un ambiente que se siente abarrotado y, en general, poco adecuado para su propósito”.

Esperemos tener mejores experiencias en los aeropuertos en 2026.

Traducción de Leticia Zampedri