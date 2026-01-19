Error en aeropuerto permite a varios pasajeros salir sin pasar por inmigración

Diez pasajeros de Air Canada se saltaron los controles de inmigración y aduanas en el aeropuerto de Ottawa, Canadá, después de que se les indicara erróneamente que se dirigieran directamente a la salida.

El vuelo 1413 de Air Canada aterrizó en Ottawa poco antes de las 8 de la tarde del domingo 11 de enero, tras un vuelo de tres horas desde Cancún, México, con 192 pasajeros a bordo.

Los pasajeros que entran en Canadá suelen pasar por un control fronterizo para que se examinen sus pasaportes y documentos de viaje y para declarar cualquier mercancía antes de dirigirse a la recogida de equipajes. Sin embargo, para diez pasajeros, la entrada en Canadá fue mucho más rápida de lo habitual, ya que se saltaron por error los controles de inmigración y aduanas tras ser conducidos a través de una puerta giratoria.

Heather Badenoch declaró a la cadena canadiense CBC que ella era una de las viajeras que fueron desviadas.

“Recuerdo que, cuando salíamos por las puertas dobles, la persona que iba delante de mí se volvió y me dijo: ‘¿Te parece normal esto?’. Luego bajamos por la escalera mecánica y, como no tenía equipaje facturado, y estaba cansada y con ganas de llegar a casa, me fui”, relató.

Los viajeros que entran en Canadá deben presentar una declaración, ya sea por adelantado o en los quioscos del aeropuerto de llegada, en la que expliquen sus planes de viaje a las autoridades canadienses.

Badenoch afirmó que no había presentado ninguna declaración ni pasado por inmigración, sino que se había dirigido directamente a la zona de recogida de equipajes.

Air Canada declaró que los pasajeros del vuelo “[habían sido] inadvertidamente desviados al abandonar el avión” en la puerta de embarque y no habían sido dirigidos a la sala de inspección de la CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) en el aeropuerto de Ottawa.

La aerolínea afirmó que, una vez descubierto el error, el personal se había puesto en contacto con la CBSA y la mayoría de los clientes habían sido redirigidos a la sala de aduanas.

Sin embargo, un portavoz confirmó a la CBC que 10 pasajeros no habían sido “procesados adecuadamente por la aduana” y aseguró que la aerolínea estaba tratando de ponerse en contacto con esas personas.

Badenoch declaró el sábado 17 de enero que no había recibido noticias de Air Canada ni de la CBSA, a pesar de que había pasado casi una semana.

“Es una situación muy extraña”, expresó, y prosiguió: “No sé cómo ha podido ocurrir esto. Tengo curiosidad por averiguarlo, y me pregunto: ‘¿Tengo que hacer algo ahora? ¿Tengo que volver y presentar algún documento?’”.

En un comunicado emitido el sábado, la CBSA informó a The Independent que 10 pasajeros habían abandonado el aeropuerto sin pasar por la aduana. La agencia afirma que recibió los nombres de los pasajeros de la aerolínea y que está realizando un seguimiento de cada uno de ellos.

“La mayoría de los pasajeros fueron localizados y llevados a la CBSA para su tramitación; sin embargo, 10 pasajeros abandonaron el aeropuerto sin presentarse ante la CBSA. La aerolínea facilitó los nombres de los pasajeros a los operativos de la CBSA, la cual completó los controles de admisibilidad y seguridad y está haciendo un seguimiento de cada viajero para finalizar los requisitos de tramitación necesarios”, informó la agencia.

La CBSA señaló que la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados y la Ley de Aduanas de Canadá exigen a las aerolíneas “presentar a sus pasajeros ante la CBSA para su examen a su llegada” al país.

Añadieron: “El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave que puede acarrear sanciones importantes”.

The Independent se puso en contacto con Air Canada para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello