Autoridades de EE. UU. irrumpen en crucero para arrestar a un pasajero

Un veterano de la Guardia Costera de EE. UU. fue detenido por las autoridades del país en su camarote mientras celebraba su cumpleaños en un crucero por el Caribe.

El matrimonio de Arizona formado por José “Joey” Martínez y Tamara “Tammy” Verhas se encontraba en su camarote la última mañana de su viaje de ocho días por el sur del Caribe a bordo del buque Carnival Horizon, cuando recibieron una inesperada llamada para despertarse.

Tras navegar por la República Dominicana y el archipiélago de las Antillas con motivo del 50 cumpleaños de Martínez y de un amigo, la pareja y sus amigos atracaron de vuelta en Miami, Florida, el lunes 5 de enero.

Poco antes de las 7:00 a. m., la pareja oyó golpes en la puerta de su camarote.

“Inmediatamente, la puerta se abrió y entraron agentes con linternas en la habitación”, dijo Verhas al medio USA Today. Continuó: “Tres hombres gigantes vestidos de negro, armados, nos apuntaban con linternas, gritando”.

A continuación, unos hombres esposaron a Martínez, ex veterano de la Guardia Costera de EE. UU., mientras su esposa filmaba toda la experiencia.

“Una agente entró y se me echó encima en la cama para intentar arrebatarme el teléfono, que finalmente me quitó. Luego desaparecieron con Joey y mi teléfono durante 90 minutos”, añadió Verhas. Martínez fue recluido en una celda del puerto de Miami mientras los agentes comprobaban sus credenciales.

Finalmente, las autoridades explicaron al veterano que en realidad buscaban a otra persona con el apellido Martínez que tenía una orden de detención.

Martínez dijo que le habían dado el visto bueno y lo habían conducido de vuelta al barco, pero no había recibido ninguna disculpa.

El incidente se produjo en el crucero Carnival Horizon, que acababa de regresar a Miami tras una travesía por el Caribe ( Getty/iStock )

“Si solo se basaron en mi nombre, ¿realmente investigaron?”, declaró Martínez a la emisora de radio KTAR de Arizona, y agregó: “¿Qué otra información utilizaron para justificar haber entrado en la habitación y haberme sacado de la forma en que lo hicieron?”.

“No tiene antecedentes. Nunca ha sido arrestado. Es un veterano. Ha sido absuelto por el FBI. Es una persona promedio. Supuse que volvería, pero lo que me preocupaba era el trauma que iba a producirse en esos 90 minutos”, explicó Verhas a la emisora de radio del estado de Phoenix KJZZ.

Carnival Cruise Line dijo en una declaración a The Independent: “Tenemos conocimiento de que el CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.) detuvo a un huésped como persona de interés”.

“Se trataba de un asunto policial y Carnival no estaba implicado en esta investigación o acción”, aclararon, y concluyeron: “Remitimos todas las demás preguntas a las autoridades competentes”.

La pareja añadió que aún no habían recibido disculpas del CBP ni comunicación alguna de Carnival tras el incidente.

Asimismo, tras la terrible experiencia, declararon que no habían podido dejar de llorar durante el resto del día, y que habían seguido sintiendo los efectos de la situación.

“Lo que me pasó a mí demuestra que esto le puede pasar a cualquiera”, dijo Martínez al noticiero ABC15. Prosiguió: “Hay mucha gente ahí fuera a la que le está pasando esto, quizá no en un crucero, pero sí en la calle o en sus casas. Y no está bien. No hay humanidad en eso. Es innecesario. Es deshumanizante”.

The Independent se ha puesto en contacto con el CBP para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello