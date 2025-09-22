Por qué a los estadounidenses les encanta viajar a los mismos destinos

¿Por qué los estadounidenses siguen volviendo al mismo destino de vacaciones?

Uno de cada tres estadounidenses prefiere volver al mismo destino de vacaciones año tras año.

Una nueva encuesta realizada por Apple Vacations y Talker Research de 2.000 viajeros estadounidenses reveló que uno de cada tres ha adoptado la costumbre de viajar repetidamente; el 30 % regresa al mismo destino año tras año, a menudo tratándolo como un segundo hogar.

Estos viajeros recurrentes crean fuertes vínculos con sus destinos; el 65 % afirma sentirse como un auténtico local al visitar su lugar favorito.

La brecha entre los viajeros que prefieren la familiaridad y los que buscan la novedad es evidente.

Alrededor del 35 % de los que van a la playa y el 20 % de las familias que visitan parques temáticos afirman ser fieles a los mismos lugares, mientras que quienes viajan por carretera son más aventureros, con un 26% más de probabilidades de explorar nuevos destinos.

Aun así, la mayoría de los viajeros encuentran el equilibrio: el 54 % divide su tiempo entre nuevas aventuras y sus lugares favoritos, mientras que una cuarta parte se inclina fuertemente por la fidelidad: el 10 % afirma que siempre regresa al mismo destino y el 15 % afirma que lo hace con frecuencia.

Los viajeros que repiten han regresado a su lugar de vacaciones favorito cinco veces.

Las razones son tanto emocionales como prácticas. Para el 52 %, lo importante es la comodidad de la familiaridad, mientras que el 40 % regresa por el paisaje, el 40 % por las tradiciones con amigos o familiares, y otro 40 % por la gastronomía.

La asequibilidad también importa: el 39 % afirma que el costo les hace volver, mientras que el 35 % destaca la facilidad de planificar un viaje a un lugar conocido.

La diferencia económica es real: los viajeros gastan un promedio de $1.854 al volver a visitar un destino conocido, en comparación con $2.016 en uno nuevo.