Pasajero del Carnival Panorama salta por la borda en el último día del crucero

Un amplio operativo está en marcha para localizar a un pasajero de un crucero que cayó por la borda al final de un recorrido por la Riviera mexicana.

El hombre, de 56 años, viajaba en el Carnival Panorama, un crucero de unos 323 metros de eslora. Según los informes, el incidente ocurrió el sábado, durante el último día completo de un viaje de siete noches, cuando el barco regresaba de Puerto Vallarta a Long Beach, California.

Un representante de Carnival Cruise Line explicó que la tripulación activó el protocolo de búsqueda tras recibir el aviso de la desaparición. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, alertó a las autoridades de Estados Unidos y México.

El operativo cuenta con aeronaves para rastrear la zona y con el apoyo de la Armada de México, según informó NBC Los Ángeles.

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Un pasajero del crucero Carnival Panorama (en una imagen de archivo) permanece desaparecido desde el sábado ( AFP/Getty )

Un pasajero relató a TMZ que el incidente ocurrió el sábado por la mañana, cuando el crucero navegaba frente a la costa de la península de Baja California.

Una vez que las grabaciones de seguridad confirmaron que el hombre había caído por la borda, el barco cambió de rumbo cerca de las 2:00 p. m. para sumarse al operativo. La búsqueda continuó hasta alrededor de las 4:30 p. m., cuando el crucero retomó su ruta, según el testigo.

Mientras se realizaba el operativo, los pasajeros tuvieron que permanecer en sus camarotes, de acuerdo con ABC7.

Michael Bedwell, quien viajaba en el barco, contó a Eyewitness News que miembros de la tripulación recorrían los pasillos para pedir a todos que regresaran a sus habitaciones.

“Decían: ‘Muy bien, todos vuelvan a sus habitaciones’. No sabíamos muy bien qué estaba pasando”, recordó.

“Seguían diciendo que buscaban a una persona y ahora sabemos que saltó por la borda, supongo”, agregó.

Carnival Cruise Line confirmó después que el hombre había saltado del barco durante el trayecto entre Puerto Vallarta y Long Beach.

“Carnival Cruise Line confirmó el sábado que un pasajero a bordo del Carnival Panorama saltó por la borda cuando el barco viajaba desde Puerto Vallarta, México, hacia Long Beach, California”, señaló un portavoz de la compañía a Fox News.

“Tras recibir el aviso de la desaparición de un pasajero, la tripulación activó los protocolos de búsqueda e investigación, que incluyeron la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad y la notificación a las guardias costeras de Estados Unidos y México”, añadió.

La compañía también informó que brinda apoyo a los familiares del hombre, quienes viajaban con él en el crucero.

Traducción de Leticia Zampedri