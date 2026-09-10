CEO de Ryanair cuestiona que un pasajero fuera succionado por una ventana

El director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, aseguró que la aerolínea “refutará” la afirmación de que alguna parte del cuerpo de un pasajero llegó a salir por una ventanilla que se rompió en pleno vuelo.

Ljubisa Karovic, de 61 años, sufrió lesiones en el cuello y el hombro después de que se rompiera una ventanilla durante un vuelo entre la ciudad griega de Tesalónica y Memmingen, cerca de Múnich, Alemania, el 10 de julio.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las circunstancias del incidente.

Al referirse al caso este jueves, O’Leary reconoció que el pasajero “sin duda fue succionado hacia la ventanilla”, aunque rechazó que hubiera llegado a salir parcialmente por ella.

Durante una conversación con periodistas tras la junta general anual de Ryanair en Dublín, le preguntaron específicamente si alguna parte del cuerpo de Karovic había quedado fuera del avión. “No quedó parcialmente fuera del avión. No, no, no. Ni siquiera parte de su rostro llegó a salir por la ventanilla”, respondió.

“No creemos que ninguna parte de su cuerpo haya llegado a salir, aunque sin duda fue succionado hacia la ventanilla en circunstancias muy dramáticas”, añadió.

open image in gallery Ljubisa Karovic, de 61 años, sufrió lesiones en el cuello y el hombro ( Facebook )

O’Leary aseguró que Karovic estaba “sujeto al asiento con el cinturón de seguridad” y añadió: “Cuando concluya todo este proceso, sin duda refutaremos la afirmación de que él o alguna parte de su cuerpo llegó a salir por la ventanilla”.

El director ejecutivo de Ryanair reconoció, sin embargo, que el pasajero sufrió lesiones y recalcó que la compañía no pretende minimizar lo ocurrido. “No estamos intentando restarle importancia”, afirmó.

O’Leary señaló además que el incidente continúa bajo investigación y que la aerolínea debe esperar las conclusiones de las autoridades antes de tomar nuevas medidas. “Miren, ese incidente está siendo investigado por la NTSB y tenemos que esperar el resultado de su informe”, declaró a los periodistas.

Cuando le preguntaron si Ryanair había realizado alguna inspección o reparación a raíz del incidente, respondió que “no hay nada que podamos hacer en este momento”, ya que la compañía participa en la investigación junto con Boeing, la NTSB y GE, fabricante de los motores.

“La mayor parte de la atención se centra en lo que le ocurrió al motor”, explicó O’Leary. “¿Por qué no permaneció contenido dentro del carenado del motor?”.

open image in gallery Michael O’Leary habló con periodistas el jueves tras la junta general anual de Ryanair en Dublín ( PA )

O’Leary señaló que Ryanair está en contacto con el abogado de Karovic y reconoció que el pasajero tiene derecho a recibir “algún tipo de compensación” por lo ocurrido. Sin embargo, descartó que existan motivos para presentar “una demanda colectiva” o para reclamar una indemnización de “millones y millones”.

Karovic, un empresario serbio, había declarado anteriormente a The Guardian que durante el incidente “seguía sujeto” por el cinturón de seguridad, una versión que coincide con lo señalado por O’Leary.

Su esposa, Svetlana, contó al mismo periódico que ambos están “eternamente agradecidos” con un pasajero, al que cree de origen albanés, por haber intervenido para ayudarlo.

“Hizo todo lo posible por meterlo de nuevo al avión y después trató de tapar la ventanilla. Primero lo intentó con una bolsa, pero fue succionada de inmediato; luego usó una maleta y logró taparla”, relató.

Traducción de Leticia Zampedri