Rescatan a excursionistas en California tras seguir una ruta creada por inteligencia artificial

Tres excursionistas tuvieron que ser auxiliados en una montaña de California después de utilizar inteligencia artificial para planificar su ruta.

Los tres hombres, residentes de Roseville, en el área metropolitana de Sacramento, quedaron atrapados el lunes mientras recorrían la ruta Clear Creek del monte Shasta, lo que obligó a movilizar a guardabosques especializados en rescates de montaña del Servicio Forestal de Estados Unidos.

Una vez a salvo, los excursionistas revelaron que habían recurrido a Gemini, la inteligencia artificial de Google, para preparar la excursión.

“Al concluir el rescate, los hombres dijeron a un agente del sheriff que se encontraba en el lugar que habían dependido en gran medida de Gemini de Google para obtener información sobre la ruta y decidir qué llevar durante la excursión”, señaló la Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou en un comunicado.

open image in gallery La Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou informó que rescató el lunes a tres excursionistas que utilizaron Gemini, la inteligencia artificial de Google, para planificar su ascenso al monte Shasta ( Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou )

El comunicado calificó el uso de la herramienta como un “error crítico”, ya que Gemini les había recomendado llevar mucha menos comida y agua de la que necesitaban, “especialmente cuando el ascenso previsto de ocho horas terminó convirtiéndose en una odisea de varios días”.

The Independent se puso en contacto con Google para solicitar comentarios.

El grupo había acampado el sábado y comenzó el ascenso alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, pero no alcanzó la cima hasta las 7 de la tarde, pese a que las autoridades recomiendan dar media vuelta si no se llega antes del mediodía.

Los problemas se agravaron durante el descenso, cuando los excursionistas contactaron a la oficina del sheriff para pedir ayuda y terminaron desviándose hacia el cañón de Mud Creek, donde quedaron atrapados. Esa misma noche, uno de ellos sufrió una caída y se lesionó una rodilla, antes de que guardabosques especializados en rescates de montaña del Servicio Forestal de Estados Unidos lograran localizar al grupo a la mañana siguiente.

Ubicado a unos 96 kilómetros al sur de la frontera con Oregón y con 4.322 metros de altura, el monte Shasta es el quinto pico más alto de California.

open image in gallery La oficina del sheriff calificó el uso de la herramienta de inteligencia artificial como un “error crítico” ( Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou )

Aunque el Centro de Avalanchas del Monte Shasta considera Clear Creek la ruta más sencilla para llegar a la cima, el recorrido no está exento de riesgos y ofrece vistas de los glaciares Konwakiton y Wintun, además del cañón Mud Creek.

La oficina del sheriff advierte que quienes intenten el ascenso deben estar en buena condición física y preparados para cambios en el clima e incluso para pasar la noche en la montaña, ya que desviarse del camino puede conducir a zonas mucho más peligrosas.

“En la ruta de Clear Creek se han producido accidentes graves y muertes cuando las personas se pierden y terminan en terrenos más peligrosos, como la cuenca de Mud Creek”, señaló la oficina. “Siempre recomendamos comunicarse con la estación local de guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos en Mount Shasta antes de iniciar el viaje para contar con la información más precisa y nunca depender únicamente de la IA para planificar una excursión”.

open image in gallery La oficina del sheriff advierte que los excursionistas que ascienden al monte Shasta deben dar media vuelta si no han alcanzado la cima antes del mediodía ( Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou )

El rescate de los excursionistas después de utilizar Gemini, la inteligencia artificial de Google, para planificar su ascenso se produjo pocos días antes de que la compañía anunciara una nueva colaboración destinada, precisamente, a mostrar ejemplos de “supervivencia en entornos hostiles con Gemini”.

Google presentó el 2 de septiembre una alianza de varios años con el YouTuber Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, quien protagonizará el 5 de septiembre un video en el que él y varios equipos “utilizan Gemini para identificar peligros, sobrevivir a cambios drásticos en el clima y mantenerse un paso por delante”.

Traducción de Leticia Zampedri