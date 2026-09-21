Presley Gerber, modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a los 27 años.

Gerber murió el domingo en un centro de rehabilitación, según informó el médico forense del condado de Los Ángeles, aunque por el momento se desconocen las causas. Un representante de Crawford, Rande Gerber y su hija, Kaia Gerber, confirmó la noticia y pidió privacidad para la familia.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, señaló el representante en un comunicado enviado a The Independent.

Presley Gerber nació en California en 1999 y siguió los pasos de su madre en el mundo del modelaje. Firmó con IMG Models a los 15 años y debutó en las pasarelas con Moschino en Los Ángeles, antes de desfilar para Dolce & Gabbana en Milán.

open image in gallery Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Gerber ( PA Archive )

Más adelante participó en campañas para marcas como Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, y desfiló para Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

Gerber también habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra la adicción. Durante una aparición en el podcast Studio 22 en 2023, contó que había atravesado períodos de depresión y otras dificultades, y explicó que quería utilizar su experiencia para ayudar a otras personas.

“Después de haber luchado con mi salud mental, la depresión y todo lo que eso conlleva, creo que si puedo ayudar a una persona, o a cien, a salir de una situación como la que yo atravesé en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito”, afirmó.

open image in gallery Presley Gerber murió a los 27 años ( Getty )

Gerber explicó que cuidar de su salud mental era un proceso permanente. “Es una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y afecta muchísimos aspectos de tu vida”, señaló.

Más adelante utilizó sus redes sociales para hablar sobre salud mental y recuperación, incluso a través de una serie de videos que tituló “Lunes de Salud Mental”.

En una entrevista para la edición de septiembre de 2026 de Vogue, publicada en agosto, Kaia habló de la “lucha de una década de su hermano contra la adicción a las drogas” y contó que la decisión de Presley de hablar abiertamente sobre el tema había cambiado la manera en que la familia afrontaba estas dificultades.

open image in gallery Presley Gerber era modelo y el único hijo varón de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber ( Getty )

“Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos”, explicó Kaia. “Creo que por eso también empecé a verme como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda”.

También describió a Presley como alguien que se negaba a ocultar sus dificultades. “Ahora tenemos a mi hermano, que nos está dando una verdadera lección al decir: ‘Voy a mostrarme tal como soy ante todo el mundo’”, contó. “Hay un límite para lo que uno puede ocultarle al mundo”.

open image in gallery Presley Gerber también trabajó como modelo ( Aurore Marechal/PA Archive )

Gerber fue arrestado en Beverly Hills en 2019 por conducir bajo los efectos del alcohol. Fue condenado a tres años de libertad condicional y se le ordenó completar un programa para conductores que habían cometido infracciones relacionadas con el alcohol, además de realizar dos días de servicio comunitario.

Le sobreviven sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, y su hermana, Kaia Gerber.

Traducción de Leticia Zampedri