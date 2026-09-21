Elon Musk tiene muchos enemigos, pero las críticas más incómodas vienen de su hija y su expareja

No hay nada como ser una hija liberal con un padre de extrema derecha para dominar el arte de lanzar indirectas. Y Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero de 22 años de Elon Musk, acaba de llevar las tensiones familiares a otro nivel con una nueva campaña de moda contra la inteligencia artificial para la marca española Desigual, titulada “Nacida para desobedecer”.

En los anuncios, Wilson pone varias pruebas a un androide que se parece bastante a Optimus, el robot desarrollado por Tesla, la empresa de su padre. Primero lo utiliza como soporte para pelotas de golf; después, lo pone a cortar el césped y enciende los aspersores mientras trabaja, lo pasea atado como si fuera una mascota e incluso se lo lleva a la cama. Al final, arroja al robot sobre una alfombra y sentencia: “Hay cosas que no están hechas para arreglarse”.

La relación entre Wilson y Musk se deterioró profundamente después de que ella comenzara su transición de género en 2020, a los 16 años.

“Mi hijo Xavier murió”, llegó a afirmar Musk al hablar públicamente sobre su hija. “Fue víctima del virus de la ideología woke. Ahora ese virus va a morir”.

Dos años después, Wilson cambió legalmente su nombre y dejó claro que no quería mantener ningún vínculo con su padre biológico “de ninguna manera”.

open image in gallery La joven de 22 años se cambió el nombre en 2022 y dijo que ya no deseaba tener ninguna relación con Musk “de ninguna manera” ( Desigual )

En la biografía de Musk publicada por Walter Isaacson en 2023, el autor —que alterna entre el necrónimo de Wilson y su segundo nombre— atribuye el distanciamiento entre padre e hija a las supuestas “influencias neomarxistas” de ella. Wilson, sin embargo, rechazó esa explicación en una entrevista con Teen Vogue en marzo del año pasado y explicó sus posturas políticas en términos mucho más sencillos.

“Creo en la atención médica gratuita. Creo que la alimentación, la vivienda y el agua son derechos humanos”, argumentó. “Creo que los trabajadores deberían recibir un salario justo por su trabajo y que la riqueza no debería quedar concentrada en manos de multimillonarios que forman parte del uno por ciento más rico y solo buscan su propio beneficio. He conocido a algunos de ellos y no son buenas personas. De hecho, no creo que ninguno lo sea”, concluyó.

La difícil relación entre Musk y su hija vuelve a los reflectores en Musk, el nuevo documental de cuatro horas dirigido por Alex Gibney, que profundiza en las relaciones familiares del empresario y en sus intentos fallidos por enmendar el vínculo con Wilson. Para ello, la película recopila el testimonio de varias mujeres que han formado parte de la vida del multimillonario, entre ellas Ashley St. Clair, su expareja y exinfluencer conservadora de 28 años.

Precisamente con motivo del estreno del documental en el Festival de Cine de Venecia, St. Clair reveló que el equipo de Musk le hizo una oferta de 40 millones de dólares para que no participara en la película, pero la rechazó.

open image in gallery Elon Musk durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 21 de mayo de 2025 ( Getty )

St. Clair, que actualmente mantiene una disputa legal con Musk por la custodia de su hijo Romulus, contó que la oferta la hizo reflexionar sobre el valor de expresarse con libertad y hasta qué punto estaba dispuesta a renunciar a ello a cambio de dinero. “¿Por qué me ofrecen tanto dinero para que no hable?”, se preguntó. “Quiero enseñarles a mis hijos que nunca hay que elegir el dinero y las comodidades por encima de decir la verdad”.

La exinfluencer vinculada al movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) también contó que Musk le había dicho por mensaje de texto que quería tener un hijo con ella porque necesitaba formar “una legión de hijos antes de la guerra civil”. Además, advirtió sobre el impacto que, a su juicio, está teniendo el empresario a través de X.

“No podemos ignorar lo que está haciendo con esta plataforma, porque está alimentando tensiones que ni siquiera existen en el mundo real”, planteó. “Creo que está sembrando división de manera deliberada y que las consecuencias podrían ser catastróficas si no se establecen límites o si no hacemos algo para detenerlo”.

Al referirse a sus anteriores posturas políticas de derecha, St. Clair admitió que había sido ingenua. “Esa ignorancia no justifica mi participación en eso” —opinó— “Y espero que al menos ayude un poco el riesgo que estoy tomando ahora al alzar la voz e intentar luchar”.

Por su parte, Musk se negó a participar en el documental de Gibney y lo tildó de “imbécil” bajo el argumento de que era “obvio” que el cineasta hizo “el reportaje más difamatorio y convincente que pudiera imaginar” sobre el magnate. Gibney, documentalista ganador de un Oscar que ha dedicado décadas a realizar películas de investigación sobre personas poderosas, declaró estar dispuesto a que se cuestionaran sus suposiciones.

Si bien admitió que había comenzado el proyecto como un “admirador” del multimillonario, luego reflexionó: “Empiezas a indagar en los hechos y los sigues adonde sea que lleven”, en referencia a las diferentes tomas de decisiones que dieron lugar a la versión final.

El cineasta, cuyo documental se estrena este octubre, habrá tenido muchas pistas que seguir. La primera esposa de Musk, Justine Wilson, madre de Wilson, quien también comparte la crianza de otros cuatro hijos con el magnate, también es entrevistada.

open image in gallery La madre de Wilson, Justine Musk, también aparecerá en el documental ( TEDx )

En 2010, la autora de fantasía se autodenominó “una esposa principiante” del magnate en un ensayo escrito para Marie Claire, en el que detalló que la pareja no tiene contacto directo y que, en lo que respecta a sus hijos, ella se encarga de hacer los planes pertinentes con el asistente de Musk.

La cantante Grimes, quien comparte la crianza de tres hijos (X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus) con el jefe de Tesla, dejó en evidencia ante los usuarios de X sus embates por la custodia compartida. En 2023, envió un tuit a Isaacson rogándole que le dijera al gigante de tecnología que la dejara ver a su hijo. Tiempo después, borró la publicación.

La cantante declaró al año siguiente que estuvo cinco meses sin ver a sus hijos, antes de que la batalla por la custodia se resolviera en los tribunales.

open image in gallery Grimes también se pronunció sobre el comportamiento de Musk durante su disputa por la custodia en 2023 ( Getty )

Con 14 hijos, cuyas edades oscilan entre los 22 años y la infancia, es poco probable que este sea el final del drama familiar de Musk.

Parece ser que ni siquiera uno de los hombres más ricos del mundo puede sobornar a sus exesposas e hijos para limpiar su reputación, cada vez más mermada, sobre todo si su hija mayor se involucra.

“Dejen de usar la IA para todo; se van a provocar una lobotomía”, declaró Wilson en una entrevista que acompañaba la campaña de Desigual. “Delegar todo el pensamiento crítico a la IA es la forma más fácil de perder la individualidad y la perspectiva”.

Si nos fijamos en Musk, depende de cada quien decidir si esa descripción se aplica o no al multimillonario que se propone llegar a Marte.

A los ojos de Wilson, su padre no es ningún genio y no le da miedo criticarlo.

“Es inmaduro y patético”, replicó ella cuando a Musk lo calificaron como el hombre más rico del mundo. “¿Por qué le tendría miedo?”.