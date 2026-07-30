La policía rescata a 186 turistas después de que un crucero europeo encalló en un río seco

Esta semana, la policía se vio obligada a evacuar un crucero lleno de turistas después de que encalló en el seco río Danubio.

El río Danubio, que atraviesa 10 países desde el suroeste de Alemania hasta el Mar Negro, alcanzó niveles nunca antes vistos en gran parte de su curso y dejó al descubierto rocas, bancos de arena y antiguos naufragios que rara vez se habían visto antes.

Una nueva ola de calor se cierne sobre Europa Occidental y una sequía prolongada al otro lado del continente está provocando niveles de agua en mínimos históricos en uno de los ríos más grandes de Europa, lo que afecta ahora al turismo y la industria en toda la región.

En Budapest, la capital de Hungría, la autoridad nacional del agua midió el nivel del agua del Danubio en 23 centímetros (9 pulgadas) el miércoles por la mañana, muy por debajo del mínimo histórico anterior de 33 centímetros (13 pulgadas) registrado en 2018.

El bajo nivel del agua obligó a los cruceros más populares, donde los pasajeros suelen desembarcar para hacer turismo en Budapest, a atracar mucho más arriba por el río, mientras que los buques de carga dejaron de operar casi por completo, según el Ministerio de Transporte e Inversión de Hungría.

En Bulgaria, donde el Danubio forma frontera con Rumanía, la policía evacuó el martes a 186 turistas de un crucero que había encallado cerca de la ciudad portuaria de Vidin.

open image in gallery Varias personas se encuentran en un banco de arena a orillas del Danubio, donde quedan al descubierto zonas que normalmente están sumergidas ( AP )

Según la agencia estatal de noticias búlgara BTA, los pasajeros del Viking Ullur se quedaron sin comida ni agua después de que el buque, que tenía previsto reabastecerse en Vidin, no pudo llegar al puerto tras encallar en un banco de arena. La policía indicó que los 52 tripulantes podrían tener que permanecer a bordo durante un periodo prolongado, dependiendo de las condiciones de navegación y las opciones de reflotamiento.

En Serbia, cientos de pequeñas embarcaciones y decenas de buques de carga quedaron varados en la orilla seca del río, cerca de la ciudad norteña de Novi Sad.

Radovan Segrt, propietario de una casa flotante que organiza excursiones fluviales en su embarcación, afirmó que el agua del Danubio se había retirado “entre 15 y 20 metros de su orilla”.

“La temporada de verano ya terminó, en lo que respecta a los paseos en barco”, dijo.

Se prevé que el río siga bajando en los próximos días, ya que no se pronostican lluvias significativas y se espera que las temperaturas superen los 38 grados Celsius en toda la región.

Gran parte de Europa Central sufrió una sequía prolongada durante casi todo el año, y las sucesivas olas de calor aceleraron la evaporación y provocaron que los cursos de agua se secaran.

open image in gallery Un turista pasea por un banco de arena del Rin, cerca de Bingen, en Alemania ( Getty )

Según el Servicio Meteorológico de Hungría, las precipitaciones en total de los últimos 90 días son entre 80 y 130 milímetros inferiores a las medias plurianuales en casi todo el país.

Los niveles bajos de agua obligan al cierre de las centrales nucleares

El descenso del nivel del agua también está afectando la producción de energía nuclear en numerosos países donde el agua del Danubio se utiliza habitualmente para refrigerar los reactores.

En Rumanía, donde el caudal del Danubio había descendido a 1.630 metros cúbicos por segundo, aproximadamente un tercio del promedio típico de julio, las autoridades cerraron el martes una unidad del reactor de la central eléctrica de Cernavodă por motivos de seguridad y anunciaron que se cerraría otra poco después.

De forma similar, la central nuclear húngara de Paks, que suministra casi la mitad de la electricidad del país, comenzó a reducir la potencia de un reactor el miércoles debido a la escasez de agua de refrigeración. Esto ocurrió tras dos reducciones sucesivas en la producción de energía de dos reactores durante los dos días anteriores.

Tesoros ocultos y peligros

El lecho del río al descubierto también puede suponer un peligro. La semana pasada, las autoridades de Budapest cerraron el puente Margaret después de que una bomba de la Segunda Guerra Mundial quedó al descubierto en su base debido al descenso del nivel del agua.

El buscador de tesoros Zsolt Horváth aprovechó las condiciones extremas para recuperar objetos metálicos de la orilla expuesta con un potente imán el martes. Comentó que le producía mucha satisfacción encontrar objetos como un antiguo amplificador de radio o casquillos de bala de las Guerras Mundiales.

El señor Horváth afirmó que “tener tan poca agua en el Danubio es una bendición para este tipo de actividad; de lo contrario, es una maldición”.

Traducción de Olivia Gorsin