Muere pasajero de edad avanzada tras caer por la borda en un crucero de Disney

Un pasajero de edad avanzada habría muerto después de caer por la borda durante un viaje de Disney Cruise Line hacia Nueva Zelanda.

El hombre de 73 años, oriundo de Melbourne, Australia, desapareció del Disney Wonder alrededor de las 4.30 a. m. del sábado.

Como parte de las tareas de búsqueda y rescate, la tripulación utilizó cámaras térmicas y de vigilancia durante más de cinco horas después de que se activara la alarma.

El crucero de Disney zarpó el 20 de noviembre en un itinerario de cinco días, de un solo tramo, desde Melbourne hasta Auckland, y dio la vuelta en el mar de Tasmania después de que se reportara la desaparición del hombre.

La Policía de Victoria informó a medios locales en un comunicado difundido el domingo: “Se entiende que el hombre murió después de saltar desde un crucero a las aguas del mar de Tasmania el sábado, alrededor de las 4.30 a. m.”.

La policía no considera la muerte del hombre como sospechosa.

El Disney Wonder, con capacidad para más de mil setecientos cincuenta pasajeros, llegará a Nueva Zelanda un día después de lo previsto debido al incidente.

En declaraciones a 7News, el pasajero Mitch Talbot señaló: “El capitán habló para actualizar a todos y básicamente indicó que un pasajero había caído por la borda, pero que no habían logrado encontrarlo”.

“Se sintió un ambiente sombrío, y el resto del día fue un poco inquietante. Muchos miembros de la tripulación se tomaron un tiempo”, agregó.

The Independent ha contactado a Disney Cruise en busca de comentarios.

En octubre, la madre de la niña de cinco años que cayó por la borda de un crucero de Disney mientras posaba para unas fotos fue informada de que no enfrentará cargos penales.

La familia fue noticia después de que el padre de la niña saltara desde una altura de 49 pies del Disney Dream el 29 de junio para salvar a su hija.

Los fiscales señalaron que la madre estaba supervisando a su hija y que la niña “no sufrió ninguna lesión”.

Traducción de Leticia Zampedri