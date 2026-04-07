Una mujer dio a luz en un vuelo que viajaba de Jamaica a la ciudad de Nueva York, EE. UU., pero aún se desconoce si el bebé tendrá la ciudadanía estadounidense.

El extraordinario suceso tuvo lugar el 4 de abril a bordo del vuelo BW005 de Caribbean Airlines, que cubría la ruta de Kingston al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). En una grabación de audio difundida por CBS News, se escucha a un piloto informando al control de tráfico aéreo sobre la nueva incorporación a la lista de pasajeros.

Mientras el avión se aproxima a una altitud de 600 m, un controlador de tráfico aéreo pregunta: “¿Ya nació?”. El piloto responde: “Sí, señor”. Acto seguido, el controlador sugiere que el pasajero llame al bebé Kennedy, en honor al aeropuerto.

Un bebé nacido sobre el espacio aéreo estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía estadounidense, pero no se ha confirmado la ubicación exacta del vuelo de Caribbean Airlines en el momento del nacimiento.

open image in gallery La madre y el bebé pasaron a formar parte de un club exclusivo, ya que los partos en pleno vuelo son extremadamente raros (imagen de archivo) ( Getty Images )

Posteriormente, personal médico recibió a la pasajera y al recién nacido en la puerta de embarque.

La madre y el bebé, cuya identidad no ha sido revelada, se han convertido en parte de un club muy exclusivo: se han registrado menos de 100 nacimientos en aviones comerciales.

Caribbean Airlines declaró en un comunicado: “Confirmamos que se produjo un incidente médico a bordo del vuelo BW005 del 4 de abril de 2026, durante el cual una pasajera dio a luz mientras viajaba de Kingston, Jamaica, a Nueva York. A su llegada, la madre y el recién nacido fueron atendidos por personal médico y están recibiendo la atención necesaria”.

La aerolínea elogió “la profesionalidad y la respuesta mesurada de su tripulación, que gestionó la situación de acuerdo con los procedimientos establecidos, garantizando la seguridad y la comodidad de todos a bordo”.

“Caribbean Airlines confirma asimismo que no se declaró ninguna emergencia durante el vuelo. Solicitamos respetuosamente que se respete la privacidad de la pasajera y su familia en estos momentos”, concluyeron.

Es seguro volar durante el embarazo, pero la mayoría de las aerolíneas exigen un certificado médico que confirme, después de las 28 semanas, la fecha prevista del parto y que el embarazo no presente complicaciones.

Caribbean Airlines parece ser más indulgente, ya que indica en su sitio web: “Entre la semana 32 y la 35, el certificado médico es obligatorio”.

En cuanto a la situación legal del menor, el abogado de inmigración Juan Carlos Rivera, con sede en Miami, Florida, declaró a The Independent : “El principio legal clave aquí es el ius soli, 'derecho del suelo', que está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU.”.

“El espacio aéreo estadounidense se considera territorio estadounidense, por lo que si este bebé nació mientras el avión se encontraba a menos de 12 millas náuticas de la costa estadounidense, automáticamente tendría derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. La madre no tendría que ‘reclamarla’ si el nacimiento ocurrió en espacio aéreo estadounidense; la ciudadanía se adquiere en el momento del nacimiento”, explicó.

open image in gallery Un controlador aéreo sugirió que se llamara al bebé Kennedy, en honor al aeropuerto de Nueva York (en la foto) ( Getty Images )

Continuó: “Para determinar la ciudadanía en este caso, se requiere documentación del lugar del nacimiento. La familia probablemente necesitaría datos de vuelo, como las coordenadas GPS registradas por la aeronave en el momento del parto, para determinar si el nacimiento tuvo lugar dentro o fuera del espacio aéreo estadounidense”.

“Si se confirma que el nacimiento ocurrió dentro del espacio aéreo, la familia solicitaría un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento a través del estado correspondiente —en este caso, probablemente Nueva York— presentando los registros de vuelo, un registro médico de nacimiento de la aeronave o del hospital receptor, y cualquier documentación de la aerolínea que confirme la ubicación del vuelo. Los especialistas en pasaportes del Departamento de Estado se encargan de la resolución de estos casos de nacimientos en vuelo”, agregó.

“Es importante señalar que, aunque el bebé sea ciudadano estadounidense, eso no confiere automáticamente ningún beneficio migratorio a los padres”, advirtió.

Rivera señaló además que el nacimiento del bebé se producía “en un momento crucial en la legislación sobre ciudadanía [estadounidense]”, ya que el presidente Donald Trump buscaba poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento para los hijos de padres que se encuentran ilegalmente presentes o con visas temporales en EE. UU.

El abogado concluyó: “Se espera un fallo [de la Corte Suprema] para junio o julio de 2026, y esa decisión podría cambiar por completo el panorama de los futuros partos en vuelo”.

Traducción de Sara Pignatiello