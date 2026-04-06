Sastres y modistas se jubilan mientras crece la demanda de costureros en EEUU

Inclinado sobre una máquina de coser, Kil Bae hace el dobladillo de un vestido dentro de su sastrería en Manhattan cuando un nuevo cliente se pasa con una chaqueta antigua de Tommy Hilfiger que quiere entallar.

El agente de modelos pagó 20 dólares en una tienda de segunda mano por la prenda reversible tipo bomber, con cuadros por un lado y roja por el otro. Está dispuesto a gastar 280 dólares para que se la ajusten y quede más ceñida. Solicitudes de arreglos con una disparidad de precio así habrían parecido extrañas hace unos años, comenta el sastre, pero están ayudando a mantener en marcha las bobinas en su taller personal, 85 Custom Tailor.

Bae examina con cuidado la chaqueta de algodón antes de acercarse para colocar alfileres, rodeando al cliente como un escultor con un cincel. Empezó a formarse como sastre a los 17 años, en su Corea del Sur natal. Ahora, con 63, forma parte de una estirpe cada vez más reducida en Estados Unidos, donde los costureros profesionales, modistas y sastres están envejeciendo y saliendo de la fuerza laboral, al tiempo que sus servicios encuentran una demanda renovada.

Según expertos de la industria de la moda, compradores que crecieron con la moda rápida desechable están recurriendo a sastres y costureras para dar a las prendas compradas ya hechas un ajuste a medida o un toque personal, para revivir hallazgos de segunda mano o para prolongar la vida de sus guardarropas. Medicamentos para bajar de peso como Zepbound y Wegovy hacen que más estadounidenses busquen cinturillas ajustadas, mangas entalladas y otros tipos de cambios de talla, señaló Bae.

“Recomiendo este trabajo a los jóvenes porque este no lo puede hacer la IA”, afirmó Bae. La inteligencia artificial está automatizando la elaboración de patrones, señaló, pero hasta ahora no puede replicar el trabajo manual de un sastre. “Cuerpos diferentes. Forma diferente. No pueden copiar así. Si cierro esta puerta, puedo salir y encontrar otra”.

Pero, al igual que el grabado, la reparación de instrumentos musicales y muchos otros oficios especializados, confeccionar y ajustar prendas según especificaciones individuales no ha atraído durante años a suficientes trabajadores de nivel inicial como para reemplazar a los profesionales que cuelgan su alfiletero tras décadas de ejercer su oficio.

Un oficio que envejece

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estimó hace casi dos años que había menos de 17.000 sastres, costureros a medida y modistas trabajando en establecimientos comerciales en todo el país, una caída del 30% respecto a una década antes.

Si se incluyen trabajadores por cuenta propia y personas que trabajan en hogares privados, la edad mediana de todos los costureros, modistas y sastres fue de 54 años el año pasado, 12 años más que la mediana de toda la población empleada, según la oficina.

Expertos de la industria de la moda indicaron que los ingresos que puede generar la destreza con aguja e hilo, en relación con las habilidades necesarias y el desgaste físico de encorvarse durante horas sobre un trabajo minucioso, probablemente desanima a adolescentes y adultos jóvenes a seguir el consejo de Bae.

El salario anual promedio que ganaban sastres, modistas y costureros a medida hasta mayo de 2024 fue de 44.050 dólares al año, frente a 68.000 dólares para todos los trabajadores, según cálculos de la BLS.

“La mayor parte de la formación en moda está realmente orientada a la producción en masa, no a pasar tiempo en un taller confeccionando una prenda a mano”, explicó Scott Carnz, rector académico de LIM College, una universidad con fines de lucro que ofrece títulos en disciplinas vinculadas al lado empresarial de la moda. “Además, el trabajo es tedioso”.

Las ofertas de empleo en línea para sastres, modistas y costureros se han mantenido bastante estables, según Cory Stahle, economista del área de investigación del sitio de empleo Indeed. Entre febrero de 2020 y el final de ese mismo mes este año, las vacantes anunciadas disminuyeron aproximadamente un 2%, mientras que las publicaciones tanto para empleos de marketing como de software cayeron casi un 30%, indicó.

“Hay una especie de artesanía... que creo que es una pieza importante que no podemos ignorar”, dijo Stahle, especializado en el mercado laboral de Estados Unidos.

Los costureros especializados de Estados Unidos

Inmigrantes con y sin estatus legal permanente, refugiados y ciudadanos naturalizados han impulsado la industria de la confección en Estados Unidos durante más de un siglo.

Un análisis de datos recientes del censo realizado por el Migration Policy Institute halló que alrededor del 40% de los sastres, modistas y costureros habían nacido en el extranjero, según Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos del centro de estudios no partidista. Las mayores proporciones provenían de México, Corea del Sur, Vietnam y China, precisó.

Para enfrentar una escasez de mano de obra cada vez peor, la industria de la moda busca crear una nueva generación de maestros sastres.

Nordstrom, el mayor empleador de sastres y especialistas en arreglos de Norteamérica, se asoció con el Fashion Institute of Technology de Nueva York para lanzar un programa de nueve semanas sobre técnicas avanzadas de costura y arreglos.

“Tradicionalmente, la sastrería nunca ha sido parte del conjunto de habilidades estadounidense”, señaló el instructor del FIT y creador de vestuario para Broadway Michael Harrell, quien imparte el curso.

Los minoristas ven un mercado en crecimiento

El instituto de moda recibió 200 solicitudes para la promoción inaugural de 15 estudiantes, que comenzaron en octubre y recibieron certificados de finalización en febrero, informó Jacqueline Jenkins, directora ejecutiva del Center for Continuing and Professional Studies de la escuela.

La capacitación práctica fue diseñada para preparar a los participantes para trabajar en Nordstrom. La cadena de grandes almacenes de lujo emplea a 1.500 personas para ofrecer sastrería y arreglos, desde hacer dobladillos a jeans y reparar roturas hasta ajustar trajes y rehacer vestidos de noche.

Diez integrantes de la primera clase fueron contratados o están en proceso de ser contratados, indicó Marco Esquivel, director de arreglos de Nordstrom.

“Se lo debemos a la industria en general para asegurar que esta sea una forma de arte que exista durante muchos, muchos años y que siga atendiendo a los clientes tanto dentro de nuestras paredes como fuera”, dijo Esquivel.

Mientras tanto, otros minoristas están ampliando sus servicios de sastrería debido a la demanda.

Brooks Brothers, una marca de lujo que confecciona ropa masculina a medida desde el siglo XIX, probó el año pasado un servicio similar para mujeres en cinco tiendas. Este año, amplió la sastrería femenina a medida a 40 tiendas más. Los precios comienzan en 165 dólares para camisas y 1.398 dólares para trajes, informó la empresa.

Nadie que tome el relevo

De vuelta en 85 Custom Tailor, Bae preguntó más de una vez si el cliente con la chaqueta de Tommy Hilfiger estaba seguro de que quería seguir adelante con los arreglos. Jonathan Reiss, de 33 años, estaba seguro. Dijo que planeaba usar la chaqueta a menudo.

“Creo que fui víctima de comprar cosas baratas, y luego te das cuenta de que se desarman o se encogen o simplemente no duran mucho”, comentó Reiss.

Bae tiene un hijo que es un año mayor que Reiss. Intentó convencerlo de dedicarse a la sastrería. El hijo trabajaba con computadoras y luego abrió una tienda de bagels.

“Los jóvenes. Solo quieren encontrar un trabajo en computadoras”, dijo Bae. “Creo que eso es demasiado aburrido. Creo que esto es muy interesante. Cada vez, dibujo en mi cabeza. Soy como un artista”.

Bae se formó con su hermana y su hermano mayores en su tienda de ropa a medida, a unos 150 kilómetros (93 millas) de Seúl. Tras cinco años, se mudó a la capital de Corea del Sur para trabajar en pedidos a medida y muestras para varias empresas. Se trasladó al área de la ciudad de Nueva York, donde trabajó como patronista para Ralph Lauren, Donna Karan y otras marcas de diseñadores.

Abrió su propia tienda en Connecticut en 2011, pero la pandemia de COVID-19 lo obligó a cerrar después de una década. Reabrió en su ubicación actual un año después.

Utiliza tres máquinas de coser diferentes: una básica, otra para materiales pesados como mezclilla y cuero, y una remalladora, que corta, recorta y remata los bordes de la tela de manera simultánea.

Bae dijo que piensa seguir trabajando mientras sus manos se mantengan lo suficientemente firmes.

“Siempre estoy aprendiendo”, concluyó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.