Una mujer demanda a Royal Caribbean tras la muerte de su madre al caer “borracha” por la borda de un crucero

Una mujer desconsolada demandó a Royal Caribbean después de que su madre se precipitara al mar tras caer “ebria” por la borda en uno de los cruceros temáticos de Taylor Swift organizados por la empresa.

Dulcie White, de 66 años, cayó por la borda y desapareció el 22 de octubre de 2024, mientras los demás invitados festejaban toda la noche.

El cuerpo de White sigue perdido en el mar tras caer de la cubierta del Allure of the Seas hace más de un año.

Megan Klewin, hija de White, dijo a CBS News que su madre había comprado un paquete de bebidas alcohólicas ilimitadas en el crucero Allure of the Seas, con entradas para el evento de Taylor Swift a partir de USD 1573. Un paquete adicional de bebidas puede costar entre USD 80 y USD 90 dólares más al día.

Sin embargo, según una demanda presentada ayer en el condado de Miami-Dade, los miembros de la tripulación agasajaron a White con bebidas durante su estadía en el crucero.

Dulcie White murió al caer durante su estadía en el crucero Allure of the Seas para asistir a un evento temático de Taylor Swift ( Marc Shoffman )

A White le sirvieron supuestamente “siete bebidas alcohólicas de forma continuada en un lapso de aproximadamente seis horas y ocho minutos”. También afirma que White estaba visiblemente intoxicada y que le siguieron dando bebidas a pesar de arrastrar las palabras y tener dificultades para mantenerse en pie.

Klewin declaró a CBS News que pensó que su madre “iba a facturar su maleta”, poco antes de que White cayera a las olas a más de 11 kilómetros de la costa de Nassau, la capital de Bahamas.

“No la estaba mirando y la siguiente vez que levanté la vista, le vi la espalda”, dijo Klewin. “Estaba sentada en el borde del balcón, como si hubiera trepado.

Estaba sentada y se cayó antes de que pudiera alcanzarla”.

En la demanda de Klewin, afirma que el barco nunca se detuvo ni desplegó los servicios de rescate para buscar a White. Sin embargo, según informa TMZ mostraron a la Guardia Costera de EE.UU. y a la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas en botes de rescate en un intento desesperado por encontrar a la desaparecida de 66 años.

En ese momento, un portavoz de Royal Caribbean también dijo a TMZ que su “tripulación lanzó inmediatamente un esfuerzo de búsqueda y rescate y está trabajando con las autoridades locales”.

Al parecer, el barco (izquierda) buscó durante tres horas a White, pero su cuerpo nunca apareció ( AFP via Getty Images )

Klewin afirma que el “consumo excesivo” y el “servicio excesivo de alcohol” fueron la causa de la muerte de su madre.

“Por eso se pasó de la raya, intentando quizá sacar provecho de su dinero”, añadió Klewin. “Estaba completamente intoxicada de una forma que no había visto antes.

Me entristece que ese sea mi último recuerdo de ella”.

El abogado de Klewin dijo que espera que el caso cambie radicalmente la forma en que las empresas de cruceros ofrecen los paquetes de alcohol.

“Creo que una victoria en este caso sería que Royal Caribbean y otras líneas de cruceros, Carnival, Celebrity, Norwegian, decidieran suspender estos paquetes de bebidas (alcohólicas)”, dijo el abogado Spencer Aronfeld. Añadió que la Ley de Alta Mar limita las perspectivas de obtener grandes ganancias monetarias en los tribunales.

En declaraciones a TMZ, Ashley Sindaco y Marie Sindaco, huéspedes del crucero, dijeron que oyeron a otros pasajeros decir que “alguien había saltado”.

Ashley dijo que la búsqueda se prolongó durante tres horas, mientras que el Utopia of the Seas, un barco gemelo, se unió a la búsqueda del cuerpo de White. Marie añadió que el trágico incidente hizo que el viaje se sintiera "sombrío”.

The Independent se puso en contacto con Royal Caribbean en busca de comentarios.

