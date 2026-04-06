Acusan a guías del Everest de envenenar a montañistas para forzar rescates falsos en un fraude de $20 millones

Según una investigación de la policía de Nepal, guías del Monte Everest drogaron en secreto a escaladores extranjeros para provocar costosas evacuaciones aéreas como parte de un fraude al seguro de unos 20 millones de dólares.

En el marco de la operación, las autoridades arrestaron a miembros de empresas de rescate de montaña. Un portavoz de la policía declaró a The Independent que hasta ahora se presentaron cargos contra 32 personas y se realizaron 11 detenciones.

La magnitud de la estafa resultó considerable, ya que, según la policía, afectó a 4.782 escaladores internacionales entre 2022 y 2025. En total, las autoridades detectaron más de 300 supuestos rescates falsos, con facturas que alcanzaron casi 20 millones de dólares cobrados a escaladores y aseguradoras.

open image in gallery Investigadores señalan que algunos rescates pudieron formar parte de un esquema fraudulento ( Getty/iStock )

El escándalo también provocó un mayor escrutinio sobre operadores turísticos y guías, justo cuando comenzó la temporada de escalada de primavera el 30 de marzo. De acuerdo con los investigadores, el fraude involucró a múltiples actores del sector del senderismo, entre ellos sherpas, propietarios de empresas de trekking, operadores de helicópteros y directivos de hospitales.

Según la policía, seis operadores y gerentes de empresas de rescate fueron arrestados el 25 de enero por supuestamente cobrar dinero de seguros al simular el rescate de turistas extranjeros que, según afirmaban, enfermaban durante excursiones. De esta forma, las compañías obtuvieron casi 20 millones de dólares en indemnizaciones por rescates innecesarios o incluso inventados.

Ante esta situación, la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía de Nepal afirmó que los delitos dañaron “el orgullo nacional, el prestigio y la dignidad de Nepal a nivel internacional”.

Los investigadores explicaron además que los guías emplearon diversos métodos para forzar evacuaciones en helicóptero. Por ejemplo, simulaban emergencias médicas o añadían grandes cantidades de levadura en polvo a la comida para provocar malestar gástrico, un síntoma común del mal de altura. En otros casos, administraban medicamentos con exceso de agua para provocar síntomas similares.

Como consecuencia, cuando los excursionistas reportaban náuseas, mareos o dolores corporales, los guías les recomendaban descender y aceptar costosas evacuaciones de emergencia en helicóptero. Posteriormente, los operadores utilizaban documentos médicos y registros de vuelo falsificados para reclamar los costos a aseguradoras internacionales.

open image in gallery La investigación reveló más de 300 rescates presuntamente falsos en rutas de senderismo ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Una vez activado el supuesto rescate, los operadores inflaban los costos al facturar a cada pasajero como si hubiera realizado un vuelo en helicóptero por separado, incluso cuando varias personas viajaban juntas. Luego, utilizaban registros de vuelo falsos y documentos médicos falsificados para respaldar reclamaciones exageradas. Incluso, algunos hospitales elaboraban informes de admisión y tratamiento falsos para turistas que en realidad no recibían atención médica.

No obstante, esta no es la primera vez que se detecta una red de rescates falsos. Una investigación del Kathmandu Post en 2018 derivó en un informe gubernamental de 700 páginas y en la promesa de reformas. Sin embargo, las estafas continuaron.

Manoj Kumar KC, jefe de la CIB, explicó al diario que esto se debió a una “acción punitiva laxa”. “Cuando no se toman medidas contra el crimen, este prolifera. El fraude a las aseguradoras también proliferó como consecuencia de ello”, afirmó.

De hecho, las compañías de seguros de viaje ya habían amenazado con retirar su cobertura para Nepal si las estafas continuaban. Informes de 2019 indicaron que algunos visitantes extranjeros se confabulaban con empresas de senderismo y fingían mal de altura para justificar rescates en helicóptero a cambio de expediciones más baratas.

Mientras tanto, otros excursionistas desprevenidos enfermaron temporalmente después de que sus comidas fueran adulteradas con bicarbonato de sodio, pollo crudo o incluso excremento de rata.

Simon Calder, corresponsal de viajes de The Independent, señaló que quienes han visitado Nepal y disfrutado de sus rutas de senderismo probablemente se sorprenderán al conocer la estafa. No obstante, también subrayó que la gran mayoría de las personas y organizaciones del turismo en el país actúan con honestidad y buscan ofrecer la mejor experiencia posible.

The Independent se puso en contacto con la Junta de Turismo de Nepal para solicitar comentarios.

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Traducción de Leticia Zampedri