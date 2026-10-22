Airbnb actualiza sus políticas para huéspedes y anfitriones: conoce las nuevas reglas de la plataforma

Airbnb endureció sus normas para evitar que los anfitriones exijan a los huéspedes realizar tareas de limpieza al finalizar su estancia, como lavar los platos, retirar las sábanas o sacar la basura fuera del alojamiento.

La plataforma de alquileres de corta duración actualizó su política sobre las reglas de la casa y las solicitudes que pueden hacer los anfitriones. Aunque estos podrán seguir incluyendo indicaciones en sus anuncios, deberán ser razonables y cumplir con los requisitos establecidos por Airbnb.

En concreto, la empresa señaló que los anfitriones no podrán pedir a los huéspedes que realicen tareas que “requieran un esfuerzo o tiempo considerable, o que normalmente realizaría el personal de limpieza”. Entre ellas figuran quitar las sábanas de las camas, llevar la basura fuera del alojamiento y lavar y guardar los platos.

Esto no significa que los anfitriones no puedan hacer ninguna solicitud relacionada con el orden. Por ejemplo, sí podrán pedir a los huéspedes que dejen los platos usados en el fregadero, siempre que no les exijan realizar una limpieza completa.

Las nuevas disposiciones se aplicarán a todas las reservas realizadas a partir del 20 de noviembre.

Además de limitar las tareas que pueden exigir los anfitriones, Airbnb reorganizó la información de sus anuncios para que los huéspedes puedan consultar las condiciones del alojamiento antes de reservar. Para ello, incorporó una sección denominada “Normas de la casa y solicitudes”, que también aparecerá en la pestaña “Viajes” y en los recordatorios de reserva.

En esta sección, los huéspedes encontrarán dos apartados: “Solicitudes del anfitrión” y “Normas de la casa”. Para este último, quienes publiquen un alojamiento podrán elegir entre siete reglas estándar, relacionadas con la obligación de cerrar con llave al salir, el número máximo de personas permitidas, los horarios de silencio y las restricciones sobre mascotas, eventos, sesiones fotográficas y consumo de tabaco.

“Las normas de la casa ayudan a los huéspedes a entender qué esperan los anfitriones, pero nuestra comunidad nos comentó que podían resultar confusas, complicadas y difíciles de gestionar”, explicó un portavoz de Airbnb.

“Por eso las rediseñamos para que sean más fáciles de encontrar y configurar, junto con una nueva política que garantiza que las solicitudes sean razonables y evita las sorpresas”, agregó.

No obstante, la plataforma aclaró que habrá excepciones según la ubicación del alojamiento. En zonas afectadas por sequías y restricciones de agua, por ejemplo, los anfitriones podrán pedir de manera razonable que los huéspedes limiten la duración de sus duchas.

Por otra parte, los huéspedes deberán seguir respetando las normas y solicitudes permitidas. Si se producen incumplimientos graves o reiterados, los anfitriones podrán denunciarlos ante Airbnb, que contempla la posibilidad de aplicar sanciones. Del mismo modo, los huéspedes podrán reportar a quienes les impongan exigencias contrarias a las nuevas políticas.

La actualización llega después de que algunas de las estrictas reglas impuestas por anfitriones generaran controversia en redes sociales. En julio, una pareja que administra un alojamiento de Airbnb en Glenville, Georgia, se volvió viral tras publicar videos en los que inspeccionaba la propiedad y criticaba a los huéspedes por no seguir sus indicaciones.

En una de las grabaciones, la pareja se quejaba de que los visitantes habían dejado el control remoto del televisor y unas mantas fuera de lugar. También consideraba una falta de respeto a sus normas que hubieran dejado una caja con restos de comida en el refrigerador y movido un puf unos centímetros hacia el sofá.

Las críticas no tardaron en llegar: numerosos usuarios de TikTok cuestionaron a los anfitriones por su excesiva atención a detalles menores.

Traducción de Leticia Zampedri