Los estadounidenses quieren dejar la política fuera del menú de Acción de Gracias este año, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 estadounidenses encontró que el 65 % de quienes planean reunirse con familiares evitará deliberadamente hablar de política en las reuniones y el 58 % dice que es mucho más probable que evite estas conversaciones este año que en años anteriores.

Realizada porTalker Research, la encuesta también reveló una gran diferencia generacional: más de ocho de cada 10 jóvenes de la generación Z quieren evitar por completo hablar de política en la mesa, casi el doble que los baby boomers (43 %).

Algunos ya se están preparando: el 23 % planea imponer una regla de “nada de política en la mesa” antes de servir la comida, uno de cada cinco saldría de la habitación si el tema surge, y otro 20 % se mantendrá alejado del teléfono y de las noticias antes del evento.

El 18 % tiene en mente a un familiar específico al que evitará hasta que terminen las fiestas y el 11 % se saltará al menos una reunión.

Otro 38 % cambiará de tema de inmediato.

Para cambiar de tema, los encuestados hablarían sobre la comida (40 %), seguida de la televisión y las películas (39 %), los deportes (29 %), el clima (28 %) y los planes de viaje (24 %).