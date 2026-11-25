El 65% de los estadounidenses evitará hablar de política en Acción de Gracias
Desde imponer reglas en la mesa hasta evitar a ciertos familiares, los estadounidenses buscan distintas estrategias para celebrar las fiestas sin discusiones políticas
Los estadounidenses quieren dejar la política fuera del menú de Acción de Gracias este año, según una nueva encuesta.
La encuesta de 2.000 estadounidenses encontró que el 65 % de quienes planean reunirse con familiares evitará deliberadamente hablar de política en las reuniones y el 58 % dice que es mucho más probable que evite estas conversaciones este año que en años anteriores.
Realizada porTalker Research, la encuesta también reveló una gran diferencia generacional: más de ocho de cada 10 jóvenes de la generación Z quieren evitar por completo hablar de política en la mesa, casi el doble que los baby boomers (43 %).
Algunos ya se están preparando: el 23 % planea imponer una regla de “nada de política en la mesa” antes de servir la comida, uno de cada cinco saldría de la habitación si el tema surge, y otro 20 % se mantendrá alejado del teléfono y de las noticias antes del evento.
El 18 % tiene en mente a un familiar específico al que evitará hasta que terminen las fiestas y el 11 % se saltará al menos una reunión.
Otro 38 % cambiará de tema de inmediato.
Para cambiar de tema, los encuestados hablarían sobre la comida (40 %), seguida de la televisión y las películas (39 %), los deportes (29 %), el clima (28 %) y los planes de viaje (24 %).
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