Airbnb ha anunciado una nueva oferta de reservas que podría permitir a los huéspedes ganar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El campeonato internacional cuatrienal de fútbol masculino, que este año se celebra conjuntamente en Canadá, México y EE. UU., dará comienzo el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte de Ciudad de México. El torneo, en el que participarán 48 equipos, se disputará en 16 ciudades de los tres países anfitriones, y la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

Durante los meses de junio y julio, determinados alojamientos de Airbnb en las 16 ciudades incluirán entradas gratuitas para un partido programado, desde las fases eliminatorias hasta la final, para cada huésped que se aloje en el establecimiento.

Sin embargo, solo los alojamientos con un icono de balón de fútbol destacado en la parte superior de la página incluyen la oferta de entradas gratuitas. Una vez confirmada la reserva, el anfitrión de Airbnb compartirá los detalles para obtener las entradas.

Los huéspedes y anfitriones de Airbnb podrán acceder a más de 1.300 entradas gratuitas para las diferentes fases del torneo.

open image in gallery Los anuncios de Airbnb que muestren un balón de fútbol en la parte superior de la página incluirán entradas gratuitas para el Mundial ( Airbnb )

Dave Stephenson, director comercial de Airbnb, declaró: “Los anfitriones de Airbnb no solo ofrecen alojamiento, sino que brindan una forma más auténtica de vivir la experiencia de un destino. Y en este Mundial, están haciendo algo extraordinario: ayudar a los aficionados a seguir a sus equipos allá donde les lleve el torneo, con alojamientos seleccionados que incluyen entradas gratuitas en todas las ciudades sede”.

Según Airbnb, las reservas tienen un precio promedio de 385 dólares por noche durante el Mundial. Los alojamientos que incluyen la oferta de entrada gratuita estarán disponibles en ciertas ciudades en las siguientes fechas, según lo especificado por Airbnb:

open image in gallery Se disputarán seis partidos del Mundial en el estadio Lumen Field de Seattle, Washington, EE. UU. ( Getty Images )

El acuerdo con Airbnb se produce un día antes del inicio del Mundial en Ciudad de México. Sin embargo, según un nuevo análisis del periódico británico Financial Times, todavía hay cerca de 180.000 entradas disponibles para el Mundial en los portales oficiales de reventa de la FIFA.

Las entradas, incluso para partidos de menor importancia en EE. UU., pueden costar a los aficionados alrededor de $140 por persona. Las entradas más caras para asientos regulares en el partido inaugural estadounidense tenían un precio de $2.735, más de lo que costaba una entrada para la final de la Copa Mundial de 2022.

Las entradas más baratas para el partido inaugural cuestan alrededor de $1.000.

Según informó recientemente The Athletic, la sección de deportes del New York Times, el precio de una entrada a cualquier partido en cualquier fase del Mundial de 2026 es superior al de una entrada equivalente para cualquier torneo anterior de la FIFA.

Traducción de Sara Pignatiello