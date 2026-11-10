Ryanair confirma que hoy entra en vigor la nueva norma de equipaje de 60 minutos

La aerolínea de bajo costo Ryanair instó a los pasajeros a no olvidar un cambio que afecta a todos los que viajan con equipaje facturado.

La aerolínea de bajo costo cerrará sus servicios de entrega de equipaje en el aeropuerto 60 minutos antes de la salida programada, en lugar de los 40 minutos que rigen actualmente, a partir del martes 10 de noviembre.

Ryanair anunció originalmente esta reorganización en abril para asegurarse de que el 20 % estimado de sus pasajeros que facturan equipaje tenga “más tiempo” para pasar los controles de seguridad del aeropuerto y de pasaportes antes de que comience el embarque.

Nueva norma de Ryanair sobre el límite de equipaje de 60 minutos

La aerolínea de bajo costo, conocida por sus estrictas normas sobre equipaje, afirma que esta medida ayudará a reducir la “pequeña cantidad de pasajeros” que acaban perdiendo sus vuelos debido a retrasos en los controles de seguridad del aeropuerto o de pasaportes.

open image in gallery Ryanair anunció la reestructuración ya en abril ( Reuters )

El 80 % restante de los pasajeros que aprovechan al máximo los vuelos baratos de Ryanair y que no quieren gastar dinero en equipaje facturado no se verán afectados por el cambio de 20 minutos.

Estos viajeros aún tendrán que facturar en línea antes de dirigirse al aeropuerto, donde podrán pasar directamente por el control de seguridad hasta su puerta de embarque.

“A partir del martes 10 de noviembre, el servicio de entrega de equipaje en todos los aeropuertos de Ryanair cerrará 60 minutos antes de la salida programada, en lugar de los 40 minutos actuales”, declaró Dara Brady, directora de gestión de Ryanair.

“Este pequeño cambio dará al 20 % de los pasajeros de Ryanair que facturan equipaje más tiempo para pasar los controles de seguridad y de pasaportes del aeropuerto y llegar a su puerta de embarque antes de que comience el embarque, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de viajeros, cuando las colas en el aeropuerto pueden ser más largas”.

open image in gallery El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió recientemente de un aumento en los precios de los vuelos ( Reuters )

Ryanair advierte a Europa que se prepare para la “mayor subida de precios de los billetes de avión”

El mes pasado, el director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, predijo que los viajeros de toda Europa se enfrentaran al mayor aumento de las tarifas aéreas “de la historia” en 2027.

O'Leary hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en Bruselas, mientras las aerolíneas siguen resistiéndose en gran medida al aumento del precio del combustible para aviones.

El director general pronosticó que habrá menos asientos disponibles en cuestión de meses como consecuencia de las quiebras y las adquisiciones de aerolíneas, lo que, junto con las posiciones sin cobertura, provocaría un aumento de las tarifas de hasta un 20 %.

La guerra con Irán provocó un fuerte aumento en los precios del combustible para aviones, principalmente debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, lo que redujo los márgenes de las aerolíneas que no contaban con cobertura.

Traducción de Olivia Gorsin