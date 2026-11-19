Casi 150 personas se han enfermado a bordo de un crucero que navega por el mar Caribe debido a un brote de enfermedad gastrointestinal.

Desde Princess Cruises informaron que 134 pasajeros y 14 tripulantes se han enfermado a bordo del Caribbean Princess, que realiza una travesía de 12 noches con llegada prevista a Fort Lauderdale, Florida, el 23 de noviembre, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

El brote ha afectado al 4,6 % de los 2.936 pasajeros y al 1,2 % de los 1.132 tripulantes a bordo. Los principales síntomas que han presentado las personas afectadas son diarrea y vómitos, ambos característicos de las enfermedades gastrointestinales.

Los CDC recibieron la notificación del brote el domingo 15 de noviembre, un día después de que el crucero atracara en Oranjestad, la capital de la isla caribeña de Aruba.

Desde Princess Cruises confirmaron que un número limitado de pasajeros a bordo del Caribbean Princess ha reportado “síntomas leves” de malestar gastrointestinal e informaron que, además de reforzar las medidas de higiene, la tripulación aisló a las personas enfermas y recolectó muestras de heces para su análisis.

“Nuestra tripulación actuó de inmediato y reforzó los protocolos de higiene en todo el barco, con medidas exhaustivas de limpieza y desinfección. Si bien la mayoría de los pasajeros no se ha visto afectada, seguimos de cerca la evolución de la situación”, señalaron los representantes de la compañía.

Aunque aún se desconoce la causa del brote, desde los CDC señalaron que el norovirus suele ser el principal responsable de este tipo de incidentes en los cruceros.

La exposición a nuevos entornos y la convivencia con grandes grupos de personas a bordo aumentan el riesgo de contraer enfermedades, ya sea por el consumo de alimentos o agua contaminados o, con mayor frecuencia, por el contacto directo con otras personas. Por ello, los CDC recomiendan lavarse las manos con frecuencia, descansar lo suficiente y mantener una buena hidratación durante el viaje.

Según un informe publicado este mes por la Universidad de Minnesota, el norovirus ha sido durante décadas la principal causa de brotes de enfermedades infecciosas en cruceros. En julio de este año, otro barco de Princess Cruises, el Ruby Princess, registró un brote de este virus que afectó a más de 120 personas durante una travesía por Alaska y Canadá.

Traducción de Leticia Zampedri